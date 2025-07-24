Вооруженный конфликт на границе Таиланда и Камбоджи: есть погибшие среди мирных жителей, страны обвиняют друг друга

На границе между Таиландом и Камбоджей произошел вооруженный конфликт, в результате которого есть погибшие среди мирного населения. Обе страны обвиняют друг друга в провокациях, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

Утром 24 июля на камбоджийско-таиландской границе произошла стрельба. Военные обеих стран открыли огонь друг по другу. В Бангкоке заявили, что первыми начали стрелять камбоджийцы, тогда как в Пномпене настаивают - огонь первыми открыли тайские военные.

Стычка произошла в приграничной зоне, вблизи древних храмов. Сначала сообщалось о 9 погибших, но впоследствии CNN сообщил об 11 жертвах.

Власти Таиланда закрыли границу с Камбоджей, а премьер-министр Камбоджи Хун Манет призвал Совет Безопасности ООН созвать заседание с целью "прекращения агрессии Таиланда" после обострения конфликта между странами.

Напомним

В июне текущего года Камбоджа официально обратилась в Международный суд ООН с просьбой вмешаться в урегулирование давнего пограничного конфликта с Таиландом. Обе страны мобилизовали войска у спорного участка границы.