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Вирішив зупинити ще одну війну: Трамп зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Президент США Дональд Трамп зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі, закликавши їх припинити бойові дії, що спалахнули на початку тижня, і попередив про відсутність торговельних угод. Обидві країни стикаються з економічними викликами, включаючи загрозу високих тарифів США, а Таїланд, який залежить від експорту, ще не уклав угоди зі США.

Вирішив зупинити ще одну війну: Трамп зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі

Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі, щоб закликати їх припинити бойові дії, що спалахнули на початку цього тижня, попередивши, що він не укладатиме торговельних угод з жодною з країн, поки триває конфлікт, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

"За збігом обставин, ми зараз ведемо торгівлю з обома країнами, але не хочемо укладати жодних угод з жодною з них, якщо вони воюють — і я їм про це казав!" — написав Трамп у дописі в соціальних мережах у суботу.

Трамп сказав, що розмовляв з прем'єр-міністром Камбоджі Хуном Манетом та виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Пхумтамом Вечаячаєм, і що обидва лідери висловили підтримку "негайному припиненню вогню".

Прикордонний конфлікт виникає у небезпечний час для обох країн, оскільки вони стикаються з низкою економічних викликів, включаючи загрозу високих 36% тарифів США. У той час як сусідні Індонезія, Філіппіни та В'єтнам уклали торговельні угоди з адміністрацією Трампа, Таїланд, який залежить від експорту, ще не уклав угоди.

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Раніше цього тижня Таїланд заявив, що наближається до угоди зі США щодо зниження тарифів на тлі пропозицій щодо ширшого доступу до ринку сільськогосподарської та промислової продукції США. США були найбільшим експортним ринком Таїланду у 2024 році, на який припадало 18% від загального обсягу поставок.

Війська вже третій день за добу використовували ракети та артилерію для обстрілу цілей вздовж спірного кордону між Таїландом та Камбоджею, а в суботу бої поширилися на нові райони. Вечаячай повідомив журналістам у п'ятницю, що серйозність зіткнень загострюється, а Таїланд попередив, що його конфлікт може "потенційно перерости у війну".

"Я намагаюся спростити складну ситуацію!" — додав Трамп.

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Додамо

США, Китай та Малайзія звернулися до тайських чиновників, щоб сприяти припиненню вогню, але Таїланд заявив, що має намір вирішити воєнні дії двостороннім шляхом.

Прикордонні зіткнення також ризикують погіршити політичну кризу в Таїланді. Її лідерка Паетонґтарн Чінават, яка перебуває в скрутному становищі, вже була відсторонена від посади прем'єр-міністра через ймовірне неналежне врегулювання прикордонного спору.

Збройний конфлікт на кордоні Таїланду і Камбоджі: є загиблі серед мирних, країни звинувачують один одного 24.07.25, 12:16 • 3695 переглядiв

Цього тижня Трамп перебуває в Шотландії, щоб відвідати свій гольф-клуб і, можливо, підписати торговельну угоду з Європейським Союзом. У неділю він планує зустрітися з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Адміністрація сподівається врегулювати численні торговельні угоди до встановленого нею терміну 1 серпня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Камбоджа
Шотландія
В'єтнам
Європейська комісія
Малайзія
Bloomberg
Таїланд
Індонезія
Філіппіни
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки
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