Бої на кордоні Таїланду та Камбоджі зупинено: що змусило сторони відкласти зброю

$41.770.00
49.100.00
ukenru
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
17:25 • 3592 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 12926 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 31370 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 62603 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 165688 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 73447 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 69021 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 110575 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 42383 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 55751 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
54%
748мм
Популярнi новини
У Полтаві люди перекрили дорогу авто ТЦК, деякі мобілізовані втекли26 липня, 10:39 • 13948 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 11983 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 10757 перегляди
Евакуація з поля бою стала значно складнішою: військовий медик розповів, які поранення найчастіше отримують українські бійці26 липня, 12:30 • 5548 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC13:43 • 8452 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 165683 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 110575 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 158806 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 132390 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 152070 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Прокудін Олександр Сергійович
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC13:43 • 8580 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 10839 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 12058 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 15051 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 258369 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

Бої на кордоні Таїланду та Камбоджі зупинено: що змусило сторони відкласти зброю

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Сильні зливи тимчасово припинили бойові дії між Таїландом та Камбоджею на спільному кордоні, хоча обидві сторони зберігають свої позиції. Влада Таїланду евакуювала майже 100 тисяч мирних жителів через загострення гуманітарної кризи.

Бої на кордоні Таїланду та Камбоджі зупинено: що змусило сторони відкласти зброю

Сильні зливи призвели до тимчасового припинення вогню в тайсько-камбоджійському прикордонному конфлікті. Про це повідомляє The Nation, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що зливові дощі змусили тимчасово припинити бої між силами Таїланду та Камбоджі вздовж їхнього спільного кордону, хоча обидві сторони зберігають свої позиції, оскільки напруженість залишається високою.

Оперативний центр 2-ї армії повідомив, що бойові дії тимчасово припинилися через сильні зливи в зоні конфлікту, причому ситуація залишається практично незмінною з полудня станом на 16:00 за місцевим часом суботи

- пише видання.

Автори вказують, що незважаючи на затишшя в бойових діях, спричинене погодними умовами, гуманітарна криза продовжує загострюватися, Так, влада Таїланду евакуювала 97 431 мирного жителя з районів ризику, перемістивши їх до визначених пунктів збору цивільних осіб у чотирьох провінціях.

Тимчасове припинення вогню, спричинене несприятливими погодними умовами, забезпечує короткий перепочинок як для військових, так і для гуманітарних працівників, які намагаються допомогти переміщеному населенню

- йдеться у статті.

Загиблих у зіткненнях між Таїландом та Камбоджею більшає попри заклик до припинення вогню26.07.25, 10:42 • 3022 перегляди

Автори зазначають, що, незважаючи на масштабні ракетні удари, влада Таїланду наразі не повідомляє про жертв серед цивільного населення.

"Оскільки обидві армії утримують свої позиції, ситуація залишається нестабільною та може загостритися після покращення погодних умов", - резюмує ЗМІ.

Нагадаємо

Конфлікт між Камбоджею та Таїландом спалахнув 24 липня після стрілянини на кордоні двох держав у районах стародавніх храмів. Стрілянина коштувала життя кільком тайським та камбоджійським солдатам. Обидві сторони не беруть на себе відповідальність за початок конфлікту.

Таїланд оголосив воєнний стан у восьми районах двох провінцій через прикордонний конфлікт з Камбоджею. Рішення прийнято для захисту суверенітету та громадян після застосування Камбоджею сили.

Вирішив зупинити ще одну війну: Трамп зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі26.07.25, 19:35 • 1602 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Камбоджа
Таїланд
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9