Бої на кордоні Таїланду та Камбоджі зупинено: що змусило сторони відкласти зброю

Сильні зливи тимчасово припинили бойові дії між Таїландом та Камбоджею на спільному кордоні, хоча обидві сторони зберігають свої позиції. Влада Таїланду евакуювала майже 100 тисяч мирних жителів через загострення гуманітарної кризи.

Сильні зливи призвели до тимчасового припинення вогню в тайсько-камбоджійському прикордонному конфлікті. Про це повідомляє The Nation, інформує УНН. Деталі Зазначається, що зливові дощі змусили тимчасово припинити бої між силами Таїланду та Камбоджі вздовж їхнього спільного кордону, хоча обидві сторони зберігають свої позиції, оскільки напруженість залишається високою. Оперативний центр 2-ї армії повідомив, що бойові дії тимчасово припинилися через сильні зливи в зоні конфлікту, причому ситуація залишається практично незмінною з полудня станом на 16:00 за місцевим часом суботи - пише видання. Автори вказують, що незважаючи на затишшя в бойових діях, спричинене погодними умовами, гуманітарна криза продовжує загострюватися, Так, влада Таїланду евакуювала 97 431 мирного жителя з районів ризику, перемістивши їх до визначених пунктів збору цивільних осіб у чотирьох провінціях. Тимчасове припинення вогню, спричинене несприятливими погодними умовами, забезпечує короткий перепочинок як для військових, так і для гуманітарних працівників, які намагаються допомогти переміщеному населенню - йдеться у статті. Загиблих у зіткненнях між Таїландом та Камбоджею більшає попри заклик до припинення вогню Автори зазначають, що, незважаючи на масштабні ракетні удари, влада Таїланду наразі не повідомляє про жертв серед цивільного населення. "Оскільки обидві армії утримують свої позиції, ситуація залишається нестабільною та може загостритися після покращення погодних умов", - резюмує ЗМІ. Нагадаємо Конфлікт між Камбоджею та Таїландом спалахнув 24 липня після стрілянини на кордоні двох держав у районах стародавніх храмів. Стрілянина коштувала життя кільком тайським та камбоджійським солдатам. Обидві сторони не беруть на себе відповідальність за початок конфлікту. Таїланд оголосив воєнний стан у восьми районах двох провінцій через прикордонний конфлікт з Камбоджею. Рішення прийнято для захисту суверенітету та громадян після застосування Камбоджею сили. Вирішив зупинити ще одну війну: Трамп зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі