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Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню після втручання Трампа та головуючого в АСЕАН

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Лідери Таїланду та Камбоджі домовилися про припинення бойових дій після найсмертоноснішого прикордонного конфлікту за десятиліття. Переговори відбулися в Малайзії за сприяння прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма та за участю представників США та Китаю.

Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню після втручання Трампа та головуючого в АСЕАН

Лідери Таїланду та Камбоджі домовилися про припинення бойових дій у найбільш смертоносному прикордонному конфлікті за більш як десятиліття після того, як США та регіональні держави зробили спробу дипломатичного врегулювання, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай і прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет провели переговори в понеділок у Малайзії, організовані прем'єр-міністром Анваром Ібрагімом. Анвар сприяв діалогу як голова Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), а Вашингтон та Пекін направили своїх представників.

Лідери Таїланду та Камбоджі зібралися на переговори про припинення вогню: долучилися Китай та США28.07.25, 12:14 • 1586 переглядiв

Анвар, виступаючи після переговорів, заявив, що сторони домовилися про припинення вогню з опівночі.

Переговори стали першим офіційним діалогом після нових зіткнень, які спалахнули 24 липня. У результаті щонайменше 36 людей загинули, а понад 150 000 мирних жителів були змушені залишити свої будинки по обидва боки 800-кілометрового кордону. Напруженість різко загострилася у вихідні, коли з'явилися повідомлення про сильний артилерійський обстріл та авіаудари, а також про те, що обидві сторони звинувачували одна одну в атаках на цивільні об'єкти.

Президент США Дональд Трамп заявив перед переговорами, що лідери Таїланду та Камбоджі домовилися "швидко домовитися про припинення вогню". Після окремих телефонних розмов із Пхумтамом та Хун Манетом у суботу Трамп пригрозив, що Вашингтон не укладе торговельну угоду з жодною зі сторін, поки тривають бойові дії.

Вирішив зупинити ще одну війну: Трамп зателефонував лідерам Таїланду та Камбоджі26.07.25, 19:35 • 4378 переглядiв

Доповнення

Нинішній конфлікт сягає корінням у давні суперечки, пов'язані з картами та договорами колоніальної епохи, що визначали межі двох країн. Відносини залишалися відносно стабільними після зіткнення 2011 року, що забрав десятки життів, але напруженість, що відновилася, викликала побоювання ескалації бойових дій.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Камбоджа
Малайзія
Bloomberg
Таїланд
Пекін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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