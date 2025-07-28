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ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
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ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
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Лідери Таїланду та Камбоджі зібралися на переговори про припинення вогню: долучилися Китай та США

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Лідери Таїланду та Камбоджі прибули до Малайзії для термінових переговорів щодо припинення п’ятиденного прикордонного конфлікту. До діалогу долучилися представники США, Китаю та АСЕАН, а ініціатива щодо припинення вогню належить президенту США Дональду Трампу.

Лідери Таїланду та Камбоджі зібралися на переговори про припинення вогню: долучилися Китай та США

Лідери Таїланду і Камбоджі зустрічалися у Малайзії у спробі досягти угоди про припинення вогню на п'ятий день прикордонного конфлікту. До діалогу долучилися представники США і Китаю. Про це пише УНН з посилання на Reuters.

Деталі

"Мета цієї зустрічі - досягти негайного "припинення вогню", ініційованого президентом Дональдом Трампом та узгодженого прем'єр-міністрами Камбоджі та Таїланду", - заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет у своєму дописі на X.

Зустріч відбувається в резиденції прем’єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, що головує в АСЕАН. Він зазначив, що ініціатива щодо припинення вогню належить президенту США Дональду Трампу, який закликав сторони негайно зупинити бойові дії.

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На фотографіях урядів Таїланду та Малайзії зображені посли Китаю та США в Малайзії, які були присутні на зустрічі в понеділок.

Хун Манет опублікував фотографії зустрічі, на яких видно U-подібне розташування столів, де він і прем'єр-міністр Таїланду сидять один навпроти одного, Анвар за головним столом, а китайські та американські чиновники - за окремими столами позаду Анвара.

Напередодні переговорів тимчасовий прем’єр-міністр Таїланду Пхумтхам Ветчачаї заявив, що не впевнений у щирості намірів Камбоджі, звинувативши її у порушенні міжнародного права та обстрілах цивільних територій.

У відповідь Камбоджа категорично заперечила ці звинувачення і звинуватила Таїланд у провокаціях та загрозі мирному населенню. Вона закликала міжнародну спільноту засудити дії Бангкока.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що кількість загиблих у сутичках між Таїландом та Камбоджею зростає, незважаючи на заклик до припинення вогню. Тривала прикордонна суперечка переросла в запеклий конфлікт за участю літаків, артилерії, танків і сухопутних військ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Камбоджа
Малайзія
Таїланд
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
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