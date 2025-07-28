Лидеры Таиланда и Камбоджи собрались на переговоры о прекращении огня: присоединились Китай и США
Киев • УНН
Лидеры Таиланда и Камбоджи прибыли в Малайзию для срочных переговоров по прекращению пятидневного пограничного конфликта. К диалогу присоединились представители США, Китая и АСЕАН, а инициатива по прекращению огня принадлежит президенту США Дональду Трампу.
Лидеры Таиланда и Камбоджи встретились в Малайзии в попытке достичь соглашения о прекращении огня на пятый день пограничного конфликта. К диалогу присоединились представители США и Китая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Цель этой встречи - достичь немедленного "прекращения огня", инициированного президентом Дональдом Трампом и согласованного премьер-министрами Камбоджи и Таиланда", - заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своем сообщении на X.
Встреча проходит в резиденции премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, председательствующего в АСЕАН. Он отметил, что инициатива по прекращению огня принадлежит президенту США Дональду Трампу, который призвал стороны немедленно остановить боевые действия.
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На фотографиях правительств Таиланда и Малайзии изображены послы Китая и США в Малайзии, которые присутствовали на встрече в понедельник.
Хун Манет опубликовал фотографии встречи, на которых видно U-образное расположение столов, где он и премьер-министр Таиланда сидят друг напротив друга, Анвар за главным столом, а китайские и американские чиновники - за отдельными столами позади Анвара.
Накануне переговоров временный премьер-министр Таиланда Пхумтхам Ветчачаи заявил, что не уверен в искренности намерений Камбоджи, обвинив ее в нарушении международного права и обстрелах гражданских территорий.
В ответ Камбоджа категорически отвергла эти обвинения и обвинила Таиланд в провокациях и угрозе мирному населению. Она призвала международное сообщество осудить действия Бангкока.
Напомним
Ранее УНН писал, что число погибших в столкновениях между Таиландом и Камбоджей растет, несмотря на призыв к прекращению огня. Длительный пограничный спор перерос в ожесточенный конфликт с участием самолетов, артиллерии, танков и сухопутных войск.