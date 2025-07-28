Лидеры Таиланда и Камбоджи собрались на переговоры о прекращении огня: присоединились Китай и США

$41.780.01
48.980.12
ukenru
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
09:46 • 38 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
09:11 • 2228 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
08:08 • 10233 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
06:09 • 16454 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
27 июля, 14:42 • 58012 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 96623 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 70708 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 67291 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 71421 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 60519 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
96%
745мм
Популярные новости
Коваленко: Классической Третьей мировой войны не будет28 июля, 00:09 • 18310 просмотра
Нардепа Рущишина провели в последний путь на Львовщине28 июля, 00:38 • 31720 просмотра
Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок28 июля, 02:03 • 27822 просмотра
Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно28 июля, 02:32 • 31929 просмотра
Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители28 июля, 03:03 • 44683 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 221762 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 153364 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 196973 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 167204 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 187153 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Кропивницкий
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 58017 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 31821 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 34329 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 31768 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 31908 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Старлинк
КАБ-250
Нью-Йорк Таймс

Лидеры Таиланда и Камбоджи собрались на переговоры о прекращении огня: присоединились Китай и США

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Лидеры Таиланда и Камбоджи прибыли в Малайзию для срочных переговоров по прекращению пятидневного пограничного конфликта. К диалогу присоединились представители США, Китая и АСЕАН, а инициатива по прекращению огня принадлежит президенту США Дональду Трампу.

Лидеры Таиланда и Камбоджи собрались на переговоры о прекращении огня: присоединились Китай и США

Лидеры Таиланда и Камбоджи встретились в Малайзии в попытке достичь соглашения о прекращении огня на пятый день пограничного конфликта. К диалогу присоединились представители США и Китая. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Цель этой встречи - достичь немедленного "прекращения огня", инициированного президентом Дональдом Трампом и согласованного премьер-министрами Камбоджи и Таиланда", - заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своем сообщении на X.

Встреча проходит в резиденции премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, председательствующего в АСЕАН. Он отметил, что инициатива по прекращению огня принадлежит президенту США Дональду Трампу, который призвал стороны немедленно остановить боевые действия.

Решил остановить еще одну войну: Трамп позвонил лидерам Таиланда и Камбоджи26.07.25, 19:35 • 4300 просмотров

На фотографиях правительств Таиланда и Малайзии изображены послы Китая и США в Малайзии, которые присутствовали на встрече в понедельник.

Хун Манет опубликовал фотографии встречи, на которых видно U-образное расположение столов, где он и премьер-министр Таиланда сидят друг напротив друга, Анвар за главным столом, а китайские и американские чиновники - за отдельными столами позади Анвара.

Накануне переговоров временный премьер-министр Таиланда Пхумтхам Ветчачаи заявил, что не уверен в искренности намерений Камбоджи, обвинив ее в нарушении международного права и обстрелах гражданских территорий.

В ответ Камбоджа категорически отвергла эти обвинения и обвинила Таиланд в провокациях и угрозе мирному населению. Она призвала международное сообщество осудить действия Бангкока.

Напомним

Ранее УНН писал, что число погибших в столкновениях между Таиландом и Камбоджей растет, несмотря на призыв к прекращению огня. Длительный пограничный спор перерос в ожесточенный конфликт с участием самолетов, артиллерии, танков и сухопутных войск.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Камбоджа
Малайзия
Таиланд
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9