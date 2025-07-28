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Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после вмешательства Трампа и председательствующего в АСЕАН

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о прекращении боевых действий после самого смертоносного пограничного конфликта за десятилетие. Переговоры состоялись в Малайзии при содействии премьер-министра Анвара Ибрагима и с участием представителей США и Китая.

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после вмешательства Трампа и председательствующего в АСЕАН

Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о прекращении боевых действий в самом смертоносном пограничном конфликте за более чем десятилетие после того, как США и региональные государства предприняли попытку дипломатического урегулирования, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Манет провели переговоры в понедельник в Малайзии, организованные премьер-министром Анваром Ибрагимом. Анвар способствовал диалогу как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Вашингтон и Пекин направили своих представителей.

Лидеры Таиланда и Камбоджи собрались на переговоры о прекращении огня: присоединились Китай и США28.07.25, 12:14 • 1446 просмотров

Анвар, выступая после переговоров, заявил, что стороны договорились о прекращении огня с полуночи.

Переговоры стали первым официальным диалогом после новых столкновений, вспыхнувших 24 июля. В результате по меньшей мере 36 человек погибли, а более 150 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны 800-километровой границы. Напряженность резко обострилась в выходные, когда появились сообщения о сильном артиллерийском обстреле и авиаударах, а также о том, что обе стороны обвиняли друг друга в атаках на гражданские объекты.

Президент США Дональд Трамп заявил перед переговорами, что лидеры Таиланда и Камбоджи договорились "быстро договориться о прекращении огня". После отдельных телефонных разговоров с Пхумтамом и Хун Манетом в субботу Трамп пригрозил, что Вашингтон не заключит торговое соглашение ни с одной из сторон, пока продолжаются боевые действия.

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Дополнение

Нынешний конфликт уходит корнями в давние споры, связанные с картами и договорами колониальной эпохи, определявшими границы двух стран. Отношения оставались относительно стабильными после столкновения 2011 года, унесшего десятки жизней, но возобновившаяся напряженность вызвала опасения эскалации боевых действий.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Bloomberg L.P.
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