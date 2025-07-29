Трамп каже, що Таїланд і Камбоджа досягли миру завдяки йому

Президент США Дональд Трамп вважає, що Таїланд і Камбоджа досягли перемир'я завдяки його втручанню. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

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За словами глави Білого дому, він провів розмову з в. о. прем'єр-міністра Таїланду Пхумтамом Вечаячай і главою уряду Камбоджі Хуном Мане.

Радий повідомити, що після втручання президента Дональда Дж. Трампа обидві країни досягли перемир'я і миру. Вітаю всіх! Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори щодо торгівлі - зазначив Трамп.

Він підкреслив, що завершив "уже безліч воєн лише за шість місяців".

"Я пишаюся тим, що є президентом миру", - додав Трамп.

Доповнення

Нинішній конфлікт між Таїландом та Камбоджею сягає корінням у давні суперечки, пов'язані з картами та договорами колоніальної епохи, що визначали межі двох країн. Відносини залишалися відносно стабільними після зіткнення 2011 року, що забрав десятки життів, але напруженість, що відновилася, викликала побоювання ескалації бойових дій.

Нагадаємо

Напередодні лідери Таїланду та Камбоджі домовилися про припинення бойових дій після найсмертоноснішого прикордонного конфлікту за десятиліття. Переговори відбулися в Малайзії за сприяння прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма та за участю представників США та Китаю.

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