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Таиланд и Камбоджа обмениваются обвинениями в нарушении перемирия, однако режим прекращения огня продолжается - Reuters

Киев • УНН

 • 2600 просмотра

Перемирие между Камбоджей и Таиландом продолжается второй день, несмотря на взаимные обвинения в нарушениях. Камбоджа отвела военных атташе и дипломатов на разрушенный КПП для проверки соблюдения режима прекращения огня.

Таиланд и Камбоджа обмениваются обвинениями в нарушении перемирия, однако режим прекращения огня продолжается - Reuters

Хрупкое перемирие между Камбоджей и Таиландом длится уже второй день, несмотря на взаимные обвинения в нарушениях. Камбоджа отвела военных атташе и дипломатов на пограничный контрольно-пропускной пункт, разрушенный в результате боев, чтобы проверить соблюдение режима прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Приезд дипломатов и военных атташе состоялся через несколько часов после того, как военные Таиланда обвинили камбоджийские силы в нарушении перемирия в трех отдельных местах вдоль спорной границы. Правительство Камбоджи это отрицает.

В понедельник на встрече в Малайзии две стороны договорились о немедленном и безусловном прекращении огня, чтобы остановить самые тяжелые бои между двумя странами за более чем десять лет. С момента объявления перемирия не поступало никаких сообщений об обмене огнем тяжелой артиллерии, но тайские и камбоджийские войска все еще были сосредоточены вдоль границы, где бои продолжались пять дней в нескольких местах.

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По меньшей мере 43 человека, многие из которых были гражданскими лицами, погибли, а более 300 000 человек стали беженцами.

На контрольно-пропускном пункте в камбоджийской провинции Преах Вихеа, который теперь превратился в груду бетона, кирпича и металла, камбоджийские военные чиновники сообщили иностранным наблюдателям в среду, что Таиланд незаконно захватил 20 камбоджийских солдат, согласно заявлению правительства.

Одному из наших солдат удалось сбежать. Мы подозреваем, что двое других могли погибнуть, но остальные все еще удерживаются тайскими военными, и по состоянию на сегодняшний день никаких признаков освобождения не было

 - сказал генерал-майор Чан Софектра, согласно заявлению.

Представитель правительства Таиланда Джираю Хунгсуб заявил, что тайские военные сейчас удерживают 18 камбоджийских солдат, которые, по их словам, сдались в провинции Сисакет. Он сказал, что им предоставили одежду, еду, воду и медицинскую помощь.

Ожидается, что их отправят обратно в Камбоджу после достижения постоянного прекращения огня

- сказал чиновник, добавив, что тела двух погибших камбоджийских солдат были возвращены во вторник.

Комментируя то, что Камбоджа отвела оборонных атташе на границу, заместитель министра иностранных дел Таиланда Рус Джаличандра заявил, что Бангкок вскоре сделает то же самое, когда будет безопасно осуществить такие действия.

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Камбоджа смогла действовать быстрее, чем Таиланд, поскольку именно она инициировала атаки, что дало ей немедленное командование и контроль над территорией

- сказал он.

Тайская армия обвинила камбоджийские силы в нарушении перемирия в течение ночи, в частности, с помощью стрелкового оружия, гранатометов и минометного огня, который растянулся в течение нескольких часов в нескольких местах. Камбоджа назвала обвинения Таиланда безосновательными.

Камбоджа решительно отвергает обвинения в нарушении режима прекращения огня как ложные, обманчивые и вредные для хрупкого процесса укрепления доверия

- сказал представитель Министерства иностранных дел Чум Сунри, добавив, что правительство поддерживает механизм мониторинга и независимое наблюдение.

Прекращение огня, которое также позволило остановить перемещение войск, открывает путь для военной встречи высокого уровня с участием министров обороны 4 августа в Камбодже.

История конфликта

Таиланд и Камбоджа десятилетиями спорят относительно юрисдикции различных неразмеченных пунктов вдоль своего 817-километрового сухопутного пограничья. Периодически случались стычки, причем центральной причиной споров было право собственности на несколько древних храмов.

В мае камбоджийский солдат погиб в короткой перестрелке, что привело к наращиванию войск и дипломатическому кризису.

Полномасштабные боевые действия вспыхнули на прошлой неделе после обвинений Таиланда в том, что Камбоджа проложила новые стационарные линии в этом районе, которые покалечили тайских солдат. Правительство Камбоджи это отрицает.

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Павел Зинченко

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Reuters
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