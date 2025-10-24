Президент Еквадору Нобоа заявив про спробу отруєння подарованими шоколадом та джемом

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 9720 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 16763 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 13317 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 25028 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 13934 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 14144 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 18316 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31084 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29548 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29795 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
94%
742мм
Популярнi новини
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39 • 15004 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters24 жовтня, 01:38 • 18014 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 24 жовтня, 02:49 • 18648 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 10241 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 15073 перегляди
Публікації
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 25028 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 40595 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 60992 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 53692 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 47402 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Блогери
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Харків
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 1086 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 11054 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 22331 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 26764 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 36893 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

Президент Еквадору Нобоа заявив про спробу отруєння подарованими шоколадом та джемом

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Даніель Нобоа стверджує, що його намагалися отруїти шоколадом та джемом з хімічними речовинами, які він отримав на публічному заході. Це вже другий випадок замаху на його життя на тлі антиурядових протестів та зростання злочинності в країні.

Президент Еквадору Нобоа заявив про спробу отруєння подарованими шоколадом та джемом

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що невідомий намагався отруїти його подарованими шоколадом та джемом. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.

Деталі

За словами президента, шоколад і джем, до яких додали хімічні речовини, були подаровані йому під час публічного заходу. Він додав, що наявність токсичних речовин у солодощах "не могла бути випадковою", додавши, що його команда має докази на підтвердження його тверджень.

Це вже другий випадок, коли адміністрація Нобоа заявляє про замах на його життя на тлі антиурядових протестів в Еквадорі та зростання злочинності.

Раніше уряд повідомляв, що автомобіль Нобоа був обстріляний - в нього також кидали каміння протестувальники.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські ВМС знищили підводний човен з фентанілом та іншими наркотиками. Декількох наркоторговців було передано Еквадору і Колумбії.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
France 24
Військово-морські сили США
Колумбія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Еквадор