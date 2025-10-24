Президент Еквадору Нобоа заявив про спробу отруєння подарованими шоколадом та джемом
Київ • УНН
Даніель Нобоа стверджує, що його намагалися отруїти шоколадом та джемом з хімічними речовинами, які він отримав на публічному заході. Це вже другий випадок замаху на його життя на тлі антиурядових протестів та зростання злочинності в країні.
Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що невідомий намагався отруїти його подарованими шоколадом та джемом. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
Деталі
За словами президента, шоколад і джем, до яких додали хімічні речовини, були подаровані йому під час публічного заходу. Він додав, що наявність токсичних речовин у солодощах "не могла бути випадковою", додавши, що його команда має докази на підтвердження його тверджень.
Це вже другий випадок, коли адміністрація Нобоа заявляє про замах на його життя на тлі антиурядових протестів в Еквадорі та зростання злочинності.
Раніше уряд повідомляв, що автомобіль Нобоа був обстріляний - в нього також кидали каміння протестувальники.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські ВМС знищили підводний човен з фентанілом та іншими наркотиками. Декількох наркоторговців було передано Еквадору і Колумбії.