В Еквадорі під час протестів скоєно замах на президента Даніеля Нобоа: глава держави не постраждав

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Під час протестів в Еквадорі скоєно напад на кортеж президента Даніеля Нобоа, його автомобіль зазнав кульових пошкоджень. Глава держави не постраждав, уряд назвав інцидент замахом і обіцяє покарати винних.

В Еквадорі під час протестів скоєно замах на президента Даніеля Нобоа: глава держави не постраждав

Під час масштабних протестів у Еквадорі стався напад на кортеж президента Даніеля Нобоа. Автомобіль глави держави зазнав кульових пошкоджень, однак сам Нобоа не постраждав і продовжив виконувати свої обов’язки. Уряд назвав інцидент замахом і пообіцяв покарати винних. Про це повідомляє Еl Рais, пише УНН.

Деталі

Уряд Еквадору подав офіційну скаргу до прокуратури щодо ймовірного замаху на президента Даніеля Нобоа, який стався під час його візиту до муніципалітету Ель-Тамбо в андській провінції Каньяр.

Як повідомила міністр навколишнього середовища та енергетики Інес Мансано, під час прибуття президента до місця заходу група з близько 500 осіб почала закидати камінням президентський кортеж, а на транспортному засобі, в якому перебував Нобоа, виявлено кульові отвори.

В Еквадорі озброєні люди застрелили 12 осіб на півнячих боях 20.04.25, 16:34 • 4011 переглядiв

Попри напад, глава держави не постраждав – він узяв участь у запланованому заході та, за словами міністра, продовжив роботу у звичайному режимі. Мансано наголосила, що інцидент буде ретельно розслідувано, а винні "не залишаться безкарними".

За попередньою інформацією, п’ятьох учасників заворушень уже затримано. Їм готують обвинувачення у тероризмі. Президентський секретаріат з комунікацій підтвердив, що автомобіль Нобоа нині перевіряють криміналісти для встановлення обставин нападу.

В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6 балів: поштовхи відчула Колумбія25.04.25, 16:21 • 2942 перегляди

Інцидент із нападом стався на шістнадцятий день протестів, організованих Конфедерацією корінних національностей Еквадору (CONAIE) – найвпливовішою громадською організацією країни. Причиною масових виступів стало скасування урядом субсидій на дизельне пальне, що призвело до підвищення ціни з 1,80 до 2,80 долара за галон.

Представники уряду заявляють, що до нападу не причетні корінні громади, а за атакою стоять злочинні угруповання, які "провокують терористичні дії".

Водночас CONAIE у своїй заяві в соцмережі X засудила дії поліції та військових, звинувативши владу у надмірному застосуванні сили проти протестувальників. Організація також повідомила про п’ятьох "свавільно затриманих" активістів під час приїзду президента до Ель-Тамбо.

Найнебезпечнішого втікача Еквадору затримано у підземному бункері - його здала донька28.06.25, 01:26 • 9598 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
El País
Еквадор