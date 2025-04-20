В Еквадорі озброєні люди застрелили 12 осіб на півнячих боях

$41.380.00
47.000.00
ukenru
В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині
20 квітня, 06:46 • 12324 перегляди

В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині

20 квітня, 03:00 • 30299 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

19 квітня, 18:41 • 30993 перегляди

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову

19 квітня, 15:10 • 38295 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

19 квітня, 15:04 • 45043 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 14:56 • 28779 перегляди

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

19 квітня, 14:01 • 23487 перегляди

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин

19 квітня, 11:37 • 19922 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 80916 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 86026 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.5м/с
18%
747 мм
Популярнi новини

У Китаї запустили інтернет 10G: швидкість до 10 тисяч Мбіт/с

20 квітня, 04:27 • 10171 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 16243 перегляди

В районі Котлиного й на захід від нього росіяни трохи відходять назад - речник ОСУВ "Хортиця"

08:45 • 9634 перегляди

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

09:03 • 10972 перегляди

Речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в районі Куп'янська: рф тисне з трьох сторін

09:35 • 5486 перегляди
Публікації

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

09:03 • 11067 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 16361 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

20 квітня, 03:00 • 30299 перегляди

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 36487 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 36665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Олександр Сирський

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Лондон

Рим

Реклама
УНН Lite

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 15:04 • 45043 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 30323 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 32231 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 33328 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 67126 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

В Еквадорі озброєні люди застрелили 12 осіб на півнячих боях

Київ • УНН

 • 696 перегляди

В Еквадорі на півнячих боях застрелили 12 людей. Поліція затримала чотирьох підозрюваних зі зброєю та формою.

В Еквадорі озброєні люди застрелили 12 осіб на півнячих боях

Поліція Еквадору заявила, що заарештувала чотирьох осіб у зв'язку з нападом озброєних осіб на майданчик для боїв півнів, під час якого загинули 12 людей. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Зброю та копії поліцейської та армійської форми вилучили під час поліцейських рейдів у північно-західній провінції Манабі в п'ятницю ‒ через день після нападу в сільській громаді Ла Валенсія.

Кадри нападу, поширені в соціальних мережах, показали, як озброєні люди виходять на ринг і відкривають вогонь, а налякані глядачі кинулися шукати укриття.

У місцевих ЗМІ повідомлялося, що нападники у фейковому військовому спорядженні були членами злочинної групи, чиї суперники брали участь у бої півнів.

Правоохоронці області розпочали кримінальне провадження.

Довідково

Вважається, що в латиноамериканській країні діють близько 20 злочинних угруповань, які змагаються за контроль над основними маршрутами доставки наркотиків.

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що близько 70% світового кокаїну зараз проходить через порти Еквадору, а потім відправляється до США та Європи.

Наркотик контрабандою доставляється в Еквадор із сусідніх Колумбії та Перу – двох найбільших у світі виробників кокаїну.

Цього січня у країні сталося 781 вбивство, що зробило цей місяць найсмертнішим за останні роки. Багато з них були пов'язані з незаконним обігом наркотиків. 

Стрілянина в університеті Флориди: двоє загиблих, шестеро поранених18.04.25, 03:24 • 3270 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Колумбія
Сполучені Штати
Еквадор
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,312.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,576.18