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В Эквадоре вооруженные люди застрелили 12 человек на петушиных боях

Киев • УНН

 • 284 просмотра

В Эквадоре на петушиных боях застрелили 12 человек. Полиция задержала четырех подозреваемых с оружием и формой.

В Эквадоре вооруженные люди застрелили 12 человек на петушиных боях

Полиция Эквадора заявила, что арестовала четырех человек в связи с нападением вооруженных лиц на площадку для петушиных боев, во время которого погибли 12 человек. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Оружие и копии полицейской и армейской формы изъяли во время полицейских рейдов в северо-западной провинции Манаби в пятницу – через день после нападения в сельской общине Ла Валенсия.

Кадры нападения, распространенные в социальных сетях, показали, как вооруженные люди выходят на ринг и открывают огонь, а напуганные зрители бросились искать укрытие.

В местных СМИ сообщалось, что нападавшие в фейковом военном снаряжении были членами преступной группы, чьи соперники участвовали в петушиных боях.

Правоохранители области начали уголовное производство.

Справочно

Считается, что в латиноамериканской стране действуют около 20 преступных группировок, которые борются за контроль над основными маршрутами доставки наркотиков.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что около 70% мирового кокаина сейчас проходит через порты Эквадора, а затем отправляется в США и Европу.

Наркотик контрабандой доставляется в Эквадор из соседних Колумбии и Перу – двух крупнейших в мире производителей кокаина.

В этом январе в стране произошло 781 убийство, что сделало этот месяц самым смертоносным за последние годы. Многие из них были связаны с незаконным оборотом наркотиков. 

Стрельба в университете Флориды: двое погибших, шестеро раненых18.04.25, 03:24 • 3264 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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