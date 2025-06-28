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Найнебезпечнішого втікача Еквадору затримано у підземному бункері - його здала донька

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Хосе Адольфо Масіас Віламір, відомий як Фіто, лідер банди, затриманий в бункері після втечі з в'язниці. Місцезнаходження злочинця видала правоохоронцям його малолітня донька.

Найнебезпечнішого втікача Еквадору затримано у підземному бункері - його здала донька

Один із найрозшукуваніших злочинців Латинської Америки, лідер банди "Фіто", знову опинився в руках поліції. Після понад року переховування його знайшли у таємному бункері під люком у розкішному будинку. Його маленька донька випадково видала правоохоронцям місце перебування батька. про це пише Dailymail передає УНН.

Деталі

Після втечі з в'язниці у січні 2024 року Хосе Адольфо Масіас Віламір, відомий як Фіто, переховувався понад рік. Його втеча призвела до тюремних заворушень, захоплення заручників, нападів на телестанції. Президент Даніель Нобоа навіть був змушений оголосити надзвичайний стан. Попри масштабне полювання, Фіто вдавалось залишатися в тіні — до моменту, коли поліція отримала неочікувану підказку.

За словами командира нацполіції Віктора Ордоньєса, "влада отримала остаточне підтвердження того, що Фіто перебуватиме в будинку під час рейду, від його маленької доньки".

Після цього поліція провела масштабну 10-годинну спецоперацію в рідному місті злочинця, Манті. Будинок, у якому він переховувався, був обладнаний розкішно: мармурові підлоги, басейн, спортзал, ігрова зона, нові дивани в упаковці й телевізори в коробках. Та справжнім сюрпризом став бункер із кондиціонером, захований під кухонним люком.

Коли це сталося, Фіто запанікував. Він відкрив люк, де знаходилися військові та поліцейські, і вийшов з отвору

- розповів міністр внутрішніх справ Джон Раймберг.

Вийшовши з укриття, Фіто опинився під дулом кількох пістолетів. Поліція змусила його назвати себе вголос - він підтвердив особу.

Раніше він уже тікав з в’язниці у 2013 році. Цього разу йому загрожує не лише новий строк, а й екстрадиція до США, де проти нього висунуто щонайменше сім звинувачень, серед яких - наркоторгівля, змова та контрабанда зброї.

Банда Фіто тісно співпрацювала з мексиканським картелем "Сіналоа", контролюючи маршрути наркотрафіку з Південної Америки до США.

Кількість споживачів наркотиків у світі зросла до 316 мільйонів, ринок кокаїну зростає найшвидше - ООН26.06.25, 14:34 • 2346 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Сполучені Штати Америки
Еквадор
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