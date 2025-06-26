Кількість споживачів наркотиків у світі зросла до 316 мільйонів, ринок кокаїну зростає найшвидше - ООН

Кількість споживачів наркотиків у всьому світі зросла до 316 млн осіб у 2023 році, згідно з звітом ООН, опублікованим у четвер, пише УНН з посиланням на dpa.

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Ця кількість відповідає 6% населення світу у віці від 15 до 64 років, яке вживає наркотики, не включаючи тютюн і алкоголь, ідеться у доповіді Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНП ООН) у Відні про наркотики за 2025 рік, яка базується на даних за 2023 рік.

2013 року 5,2% населення світу вживали наркотики.

Згідно зі звітом, найбільш споживаним наркотиком залишається канабіс із 244 млн користувачів, за ним йдуть опіоїди (61 млн), амфетаміни (30,7 млн), кокаїн (25 млн) та екстазі (21 млн).

"Це видання Всесвітньої доповіді про наркотики показує, що організовані групи наркоторговців продовжують адаптуватися, використовувати світові кризи та націлюватися на вразливі групи населення", - заявила виконавчий директор УНП ООН Гада Валі.

"Ми повинні інвестувати у профілактику та усувати докорінні причини наркоторгівлі на кожному етапі незаконного ланцюжка поставок. І ми повинні посилити заходи у відповідь, використовуючи технології, зміцнюючи транскордонну співпрацю, надаючи альтернативні джерела засобів для існування та вживаючи судові заходи, спрямовані проти ключових учасників цих мереж", - сказала вона.

Серед усіх наркотиків ринок кокаїну зростає найшвидше, йдеться у щорічній доповіді.

Незаконне виробництво кокаїну зросло більш ніж на третину у річному вирахуванні до рекордних 3708 тонн у 2023 році. Кількість споживачів зросла з 17 мільйонів до 25 мільйонів у період із 2013 по 2023 рік.

За даними експертів ООН, кокаїновий бум призводить не тільки до збільшення кількості смертей, пов'язаних з наркотиками, а й до зростання насильства між конкуруючими злочинними організаціями, які займаються контрабандою наркотиків.

За їхніми словами, це можна спостерігати і у Західній та Центральній Європі. У цих двох регіонах вже кілька років вилучається більше кокаїну, ніж у Північній Америці.

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