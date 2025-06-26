Кількість споживачів наркотиків у світі зросла до 316 мільйонів, ринок кокаїну зростає найшвидше - ООН

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
10:24 • 10614 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
09:58 • 31032 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
08:26 • 27773 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
08:12 • 75816 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
07:30 • 47726 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
06:55 • 49959 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 60552 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 90673 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 93780 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
25 червня, 14:34 • 91534 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.6м/с
42%
750мм
Популярнi новини
росіяни створили фейк про мародерство, щоб зірвати евакуацію на Сумщині - ЦПД26 червня, 02:17 • 77650 перегляди
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26 червня, 05:44 • 61946 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда07:00 • 31501 перегляди
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС08:18 • 47606 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги09:38 • 8264 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
09:58 • 31032 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
08:12 • 75816 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 97029 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 103490 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 111213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Гаага
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда07:00 • 32099 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 43064 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 51075 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 45807 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 80735 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Файненшл таймс
BFM TV
Fox News Channel
Вашингтон пост

Кількість споживачів наркотиків у світі зросла до 316 мільйонів, ринок кокаїну зростає найшвидше - ООН

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Кількість споживачів наркотиків у світі досягла 316 мільйонів у 2023 році, згідно зі звітом ООН; це зростання спричиняє додаткове насильство та смертність у світі. Ринок кокаїну показує найшвидше зростання: виробництво досягло 3708 тонн у 2023 році, збільшившись на третину.

Кількість споживачів наркотиків у світі зросла до 316 мільйонів, ринок кокаїну зростає найшвидше - ООН

Кількість споживачів наркотиків у всьому світі зросла до 316 млн осіб у 2023 році, згідно з звітом ООН, опублікованим у четвер, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Ця кількість відповідає 6% населення світу у віці від 15 до 64 років, яке вживає наркотики, не включаючи тютюн і алкоголь, ідеться у доповіді Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНП ООН) у Відні про наркотики за 2025 рік, яка базується на даних за 2023 рік.

2013 року 5,2% населення світу вживали наркотики.

Згідно зі звітом, найбільш споживаним наркотиком залишається канабіс із 244 млн користувачів, за ним йдуть опіоїди (61 млн), амфетаміни (30,7 млн), кокаїн (25 млн) та екстазі (21 млн).

"Це видання Всесвітньої доповіді про наркотики показує, що організовані групи наркоторговців продовжують адаптуватися, використовувати світові кризи та націлюватися на вразливі групи населення", - заявила виконавчий директор УНП ООН Гада Валі.

"Ми повинні інвестувати у профілактику та усувати докорінні причини наркоторгівлі на кожному етапі незаконного ланцюжка поставок. І ми повинні посилити заходи у відповідь, використовуючи технології, зміцнюючи транскордонну співпрацю, надаючи альтернативні джерела засобів для існування та вживаючи судові заходи, спрямовані проти ключових учасників цих мереж", - сказала вона.

Серед усіх наркотиків ринок кокаїну зростає найшвидше, йдеться у щорічній доповіді.

Незаконне виробництво кокаїну зросло більш ніж на третину у річному вирахуванні до рекордних 3708 тонн у 2023 році. Кількість споживачів зросла з 17 мільйонів до 25 мільйонів у період із 2013 по 2023 рік.

За даними експертів ООН, кокаїновий бум призводить не тільки до збільшення кількості смертей, пов'язаних з наркотиками, а й до зростання насильства між конкуруючими злочинними організаціями, які займаються контрабандою наркотиків.

За їхніми словами, це можна спостерігати і у Західній та Центральній Європі. У цих двох регіонах вже кілька років вилучається більше кокаїну, ніж у Північній Америці.

Масштабну спецоперацію провели в Україні: 116 людей отримали підозри через продаж зброї та наркотиків21.09.24, 12:36 • 18258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу
Відень
Організація Об'єднаних Націй
Europe
Північна Америка
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9