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Масштабну спецоперацію провели в Україні: 116 людей отримали підозри через продаж зброї та наркотиків

Масштабну спецоперацію провели в Україні: 116 людей отримали підозри через продаж зброї та наркотиків

Київ • УНН

 • 18249 перегляди

В Україні проведено масштабну спецоперацію з перекриття каналів збуту зброї та наркотиків. Повідомлено про підозру 116 особам, вилучено велику кількість зброї, боєприпасів та наркотичних речовин.

Під час масштабної спецоперації перекрито канали збуту зброї та наркотиків, повідомлено про підозру 116 особам по всій Україні, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно зі співробітниками ДСР Нацполіції України, слідчих управлінь ГУ НП в областях, УСБУ та ДБР проведено масштабні спецоперації та перекрито канали збуту зброї, бойових припасів та наркотичних засобів", - зазначили у прокуратурі.

Як вказано, повідомлено про підозру 49 особам за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів по всій території України, а також привласнення зброї та боєприпасів (ст. 263, ст. 410 КК України). Ще 67 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України).

"У межах слідства правоохоронці провели понад 129 обшуків, за результатами яких вилучили зброю та боєприпаси. Це 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них, понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, 124 детонатори, 124 тротилових шашок, понад 170 гранат, 45 пістолетів, майже 38 тис. набоїв, 15 кг пороху та артилерійські снаряди", - розповіли у прокуратурі.

Також у декількох регіонах України, як вказано, проведено понад 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропних речовин на суму понад 15,5 млн грн – це 15 кг амфетаміну, понад 7 тис. таблеток MDMA вагою близько 3 кг, майже 1 кг канабісу, понад 80 грам особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, коноплі, а також 100 тис грн, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, ваги та чорнові записи.

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За даними слідства, підозрювані упродовж 2024 року за допомогою Telegram збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом "закладок" та поштовою службою, в тому числі у прифронтових регіонах.

11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.

Під час проведення обшуків припинено діяльність лабораторії з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

"Наразі триває процес обрання підозрюваним запобіжних заходів", - зазначили у прокуратурі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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