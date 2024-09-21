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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабную спецоперацию провели в Украине: 116 человек получили подозрения из-за продажи оружия и наркотиков

Масштабную спецоперацию провели в Украине: 116 человек получили подозрения из-за продажи оружия и наркотиков

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 09:36  •  5146 просмотра

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В Украине проведена масштабная спецоперация по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков. Сообщено о подозрении 116 лицам, изъято большое количество оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

Во время масштабной спецоперации перекрыты каналы сбыта оружия и наркотиков, сообщено о подозрении 116 лицам по всей Украине, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве специализированных прокуратур в сфере обороны Офиса Генпрокурора совместно с сотрудниками ДВР Нацполиции Украины, следственных управлений ГУ НП в областях, УСБУ и ГБР проведены масштабные спецоперации и перекрыты каналы сбыта оружия, боеприпасов и наркотических средств", - отметили в прокуратуре.

Как указано, сообщено о подозрении 49 лицам по фактам незаконного хранения и сбыта оружия, боеприпасов по всей территории Украины, а также присвоение оружия и боеприпасов (ст. 263, ст. 410 УК Украины). Еще 67 лицам сообщено о подозрении по фактам незаконного оборота наркотических веществ (ст. 307, ст. 309, ст. 255 УК Украины).

"В рамках следствия правоохранители провели более 129 обысков, по результатам которых изъяли оружие и боеприпасы. Это 12 минометных и противотанковых мин, 187 гранатометов и почти 180 выстрелов к ним, более 85 автоматов и пулеметов, 20 единиц самодельного огнестрельного оружия, 124 детонатора, 124 тротиловых шашек, более 170 гранат, 45 пистолетов, почти 38 тыс. патронов, 15 кг пороха и артиллерийские снаряды", - рассказали в прокуратуре.

Также в нескольких регионах Украины, как указано, проведено более 69 обысков, по результатам которых обнаружено и изъято психотропных веществ на сумму более 15,5 млн грн - это 15 кг амфетамина, более 7 тыс. таблеток MDMA весом около 3 кг, почти 1 кг каннабиса, более 80 грамм особо опасного психотропного вещества - PVP, конопли, а также 100 тыс грн, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы и черновые записи.

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По данным следствия, подозреваемые в течение 2024 года с помощью Telegram сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем "закладок" и почтовой службой, в том числе в прифронтовых регионах.

11 подозреваемым инкриминируют сбыт наркотиков в составе преступной организации.

Во время проведения обысков прекращена деятельность лаборатории по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ.

"Сейчас идет процесс избрания подозреваемым мер пресечения", - отметили в прокуратуре.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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