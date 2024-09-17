В автобусе из Польши в коробках из-под кошачьего корма пытались провезти партию MDMA

Из Польши в Украину пытались провезти более 3 кг экстази MDMA в автобусе, наркотики были спрятаны среди продуктов и в коробках от кошачьего корма, сообщили во вторник в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

Таможенники отчитались о разоблачении во взаимодействии с правоохранителями канала поставки особо опасных психотропных веществ.

"Более 7 тысяч таблеток экстази МДМА весом более 3 кг волынские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе "Варшава - Запорожье", который возвращался из Польши через пункт пропуска "Ягодин". Запрещенный к перемещению товар спрятали в сумку, набитую продуктами питания, и коробки от корма для кошек. Во время таможенного досмотра из этих коробок изъяли по три полиэтиленовых зип-пакета с синими и розовыми таблетками треугольной формы с маркировкой черепа на них", - рассказали таможенники в соцсетях.

Об опасной находке таможенники, как указано, немедленно сообщили правоохранителям.

Сейчас продолжается следствие.

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