В автобусе из Польши в коробках из-под кошачьего корма пытались провезти партию MDMA
Киев • УНН
На пункте пропуска «Ягодин» волынские таможенники нашли более 3 кг экстази в автобусе «Варшава - Запорожье». Наркотики были спрятаны среди продуктов и в коробках от кошачьего корма.
Из Польши в Украину пытались провезти более 3 кг экстази MDMA в автобусе, наркотики были спрятаны среди продуктов и в коробках от кошачьего корма, сообщили во вторник в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Детали
Таможенники отчитались о разоблачении во взаимодействии с правоохранителями канала поставки особо опасных психотропных веществ.
"Более 7 тысяч таблеток экстази МДМА весом более 3 кг волынские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе "Варшава - Запорожье", который возвращался из Польши через пункт пропуска "Ягодин". Запрещенный к перемещению товар спрятали в сумку, набитую продуктами питания, и коробки от корма для кошек. Во время таможенного досмотра из этих коробок изъяли по три полиэтиленовых зип-пакета с синими и розовыми таблетками треугольной формы с маркировкой черепа на них", - рассказали таможенники в соцсетях.
Об опасной находке таможенники, как указано, немедленно сообщили правоохранителям.
Сейчас продолжается следствие.
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