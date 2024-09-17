На Днепропетровщине у наркодельца обнаружили конопли на 25 млн гривен на Днепропетровщине
Киев • УНН
В Днепропетровской области задержан 42-летний мужчина за выращивание и сбыт конопли. Во время обыска изъяты полиэтиленовые пакеты с измельченной коноплей общим весом 105 кг, 206 растений конопли, гранаты и патроны.
В Днепропетровской области следователи направили в суд обвинительный акт в отношении наркодельца, у которого во время обыска изъяли наркотических средств на 25 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Детали
В ходе оперативных мероприятий в поле зрения правоохранителей попал 42-летний местный житель, который мог быть причастен к выращиванию конопли и сбыта марихуаны.
Правоохранители провели обыск в доме мужчины. Оказалось, что в помещении он оборудовал все необходимое для переработки наркозелья, установил вентиляцию, измельчитель растений и специальную сушку.
Правоохранители обнаружили полиэтиленовые пакеты с измельченной коноплей общим весом 105 кг. Также в одной из комнат в чехле от палатки хранились две гранаты с запалами и 30 патронов калибра 5,45 мм.
Кроме того, на приусадебном участке правоохранители обнаружили посев конопли, за которой подозреваемый тщательно ухаживал: культивировал, поливал и обрабатывал. В общем полицейские изъяли 206 растений.
По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении трех уголовных правонарушений:
- по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)
- ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли)
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
11 сентября уголовное производство с обвинительным актом следователи направили в суд.
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