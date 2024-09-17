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На Дніпропетровщині у наркоділка виявили коноплі на 25 млн гривень

На Дніпропетровщині у наркоділка виявили коноплі на 25 млн гривень

Київ • УНН

 • 11857 перегляди

У Дніпропетровській області затримано 42-річного чоловіка за вирощування та збут конопель. Під час обшуку вилучені поліетиленові пакети з подрібненими коноплями загальною вагою 105 кг, 206 рослин конопель, гранати та патрони.

У Дніпропетровській області слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо наркоділка, у якого під час обшуку вилучили наркотичних засобів на 25 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію. 

Деталі

У ході оперативних заходів у поле зору правоохоронців потрапив 42-річний місцевий житель, який міг бути причетний до вирощування конопель та збуту марихуани. 

Правоохоронці провели обшук в будинку чоловіка. Виявилось, що у помешканні він обладнав усе необхідне для переробки наркозілля, встановив вентиляцію, подрібнювач рослин та спеціальну сушку. 

 Правоохоронці виявили поліетиленові пакети з подрібненими коноплями загальною вагою 105 кг. Також в одній з кімнат в чохлі від намету зберігалися дві гранати із запалами та 30 патронів калібру 5,45 мм.

Крім того, на присадибній ділянці правоохоронці виявили посів конопель, за якими підозрюваний ретельно доглядав: культивував, поливав та обробляв. Загалом поліцейські вилучили 206 рослин.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні трьох кримінальних правопорушень:

  • за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)
  • ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель)
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

11 вересня кримінальне провадження з обвинувальним актом слідчі скерували до суду.

Щомісяця виробляв до 100 кг важких психотропів: правоохоронці знешкодили наркосиндикат27.08.24, 16:58 • 13476 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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