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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ежемесячно производил до 100 кг тяжелых психотропов: правоохранители обезвредили наркосиндикат

Ежемесячно производил до 100 кг тяжелых психотропов: правоохранители обезвредили наркосиндикат

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 13:58  •  2833 просмотра

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Правоохранители задержали 10 участников группировки, которая ежемесячно производила до 100 кг тяжелых наркотиков. Изъято 17 кг психотропов, 280 л прекурсоров и оборудование нарколаборатории.

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали международную преступную организацию, которая изготавливала и продавала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов. В результате спецоперации в Одессе и других регионах Украины одновременно задержаны 10 участников наркосиндиката, в частности двух его организаторов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, ежемесячно злоумышленники изготавливали от 60 до 100 кг "товара" на сумму более 20 млн грн по ценам черного рынка. При этом, в рамках уголовного производства задокументировано контрабанду 120 кг психотропных веществ. Среди изъятого у фигурантов - крупные партии амфетамина, мефедрона и особо опасного психотропа PVP,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что в ходе комплексных мероприятий установлена локация нарколаборатории группировки, которую фигуранты обустроили на одном из дачных кооперативов Одессы. Все компоненты для изготовления запрещенных веществ они получали контрабандой от своих сообщников из страны Восточной Азии, а также закупали через специализированные интернет-форумы. Готовую "продукцию" наркодельцы сбывали по крупнейшим городам Украины, используя так называемые "закладки".

Также для оптовой наркоторговли участники группировки создали собственную сеть Телеграмм-каналов, где рекламировали свой "товар". Кроме этого фигуранты активно искали потенциальных покупателей в даркнете. Для отправки наркотиков использовали почтовые сервисы, а "заказы" прятали в контейнерах среди продуктов питания.

По данным следствия, одной из организаторов группировки оказалась рецидивистка, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за наркоторговлю.

Во время 44 обысков у задержанных обнаружено:

  • 280 литров прекурсоров для производства наркотиков и психотропов;
  • почти 17 кг запрещенных веществ;
  • технологическое оборудование нарколаборатории.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 2 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
  • ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств);
  • ч. 4 ст. 28 и чч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное преступной организацией).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников группировки.

Напомним

Правоохранители задержали двух человек, причастных к контрабанде кокаина из Нидерландов в Украину. Изъят килограмм наркотика стоимостью более 2,3 млн грн, подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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