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В автобусі з Польщі у коробках з-під котячого корму намагалися провезти партію MDMA

В автобусі з Польщі у коробках з-під котячого корму намагалися провезти партію MDMA

Київ • УНН

 • 12379 перегляди

На пункті пропуску "Ягодин" волинські митники знайшли понад 3 кг екстазі в автобусі "Варшава - Запоріжжя". Наркотики були сховані серед продуктів та в коробках від котячого корму.

З Польщі до України намагалися провезти понад 3 кг екстазі MDMA в автобусі, наркотики були сховані серед продуктів та в коробках від котячого корму, повідомили у вівторок у Держмитслужбі, пише УНН.

Деталі

Митники прозвітували про викриття у взаємодії з правоохоронцями каналу постачання особливо небезпечних психотропних речовин. 

"Понад 7 тисяч пігулок екстазі МДМА вагою понад 3 кг волинські митники виявили у рейсовому автобусі "Варшава - Запоріжжя", який повертався з Польщі через пункт пропуску "Ягодин". Заборонений до переміщення товар сховали у торбу, набиту продуктами харчування, та коробки від корму для котів. Під час митного огляду з цих коробок вилучили по три поліетиленових зіп-пакети із синіми та рожевими таблетками трикутної форми з маркуванням черепа на них", - розповіли митники у соцмережах.

Про небезпечну знахідку митники, як вказано, негайно сповістили правоохоронців.

Нині триває слідство.

На Дніпропетровщині у наркоділка виявили коноплі на 25 млн гривень17.09.24, 09:26 • 11857 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП

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