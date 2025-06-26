Количество потребителей наркотиков в мире выросло до 316 миллионов, рынок кокаина растет быстрее всего - ООН

Количество потребителей наркотиков во всем мире возросло до 316 млн человек в 2023 году, согласно отчету ООН, опубликованному в четверг, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Это количество соответствует 6% населения мира в возрасте от 15 до 64 лет, употребляющего наркотики, не включая табак и алкоголь, говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Вене о наркотиках за 2025 год, основанном на данных за 2023 год.

В 2013 году 5,2% населения мира употребляли наркотики.

Согласно отчету, наиболее потребляемым наркотиком остается каннабис с 244 млн пользователей, за ним следуют опиоиды (61 млн), амфетамины (30,7 млн), кокаин (25 млн) и экстази (21 млн).

"Это издание Всемирного доклада о наркотиках показывает, что организованные группы наркоторговцев продолжают адаптироваться, использовать мировые кризисы и нацеливаться на уязвимые группы населения", - заявила исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

"Мы должны инвестировать в профилактику и устранять коренные причины наркоторговли на каждом этапе незаконной цепочки поставок. И мы должны усилить ответные меры, используя технологии, укрепляя трансграничное сотрудничество, предоставляя альтернативные источники средств к существованию и принимая судебные меры, направленные против ключевых участников этих сетей", - сказала она.

Среди всех наркотиков рынок кокаина растет быстрее всего, говорится в ежегодном докладе.

Незаконное производство кокаина выросло более чем на треть в годовом исчислении до рекордных 3708 тонн в 2023 году. Количество потребителей выросло с 17 миллионов до 25 миллионов в период с 2013 по 2023 год.

По данным экспертов ООН, кокаиновый бум приводит не только к увеличению количества смертей, связанных с наркотиками, но и к росту насилия между конкурирующими преступными организациями, занимающимися контрабандой наркотиков.

По их словам, это можно наблюдать и в Западной и Центральной Европе. В этих двух регионах уже несколько лет изымается больше кокаина, чем в Северной Америке.

Масштабную спецоперацию провели в Украине: 116 человек получили подозрения из-за продажи оружия и наркотиков