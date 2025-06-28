Самый опасный беглец Эквадора задержан в подземном бункере - его сдала дочь

Один из самых разыскиваемых преступников Латинской Америки, лидер банды "Фито", снова оказался в руках полиции. После более чем года скрывания его нашли в тайном бункере под люком в роскошном доме. Его маленькая дочь случайно выдала правоохранителям местонахождение отца. Об этом пишет Dailymail, передает УНН.

Детали

После побега из тюрьмы в январе 2024 года Хосе Адольфо Масиас Виламир, известный как Фито, скрывался более года. Его побег привел к тюремным беспорядкам, захвату заложников, нападениям на телестанции. Президент Даниэль Нобоа даже был вынужден объявить чрезвычайное положение. Несмотря на масштабную охоту, Фито удавалось оставаться в тени — до момента, когда полиция получила неожиданную подсказку.

По словам командира нацполиции Виктора Ордоньеса, "власть получила окончательное подтверждение того, что Фито будет находиться в доме во время рейда, от его маленькой дочери".

После этого полиция провела масштабную 10-часовую спецоперацию в родном городе преступника, Манте. Дом, в котором он скрывался, был оборудован роскошно: мраморные полы, бассейн, спортзал, игровая зона, новые диваны в упаковке и телевизоры в коробках. Но настоящим сюрпризом стал бункер с кондиционером, спрятанный под кухонным люком.

Когда это произошло, Фито запаниковал. Он открыл люк, где находились военные и полицейские, и вышел из отверстия. - рассказал министр внутренних дел Джон Раймберг.

Выйдя из укрытия, Фито оказался под дулом нескольких пистолетов. Полиция заставила его назвать себя вслух - он подтвердил личность.

Ранее он уже сбегал из тюрьмы в 2013 году. В этот раз ему грозит не только новый срок, но и экстрадиция в США, где против него выдвинуто как минимум семь обвинений, среди которых - наркоторговля, сговор и контрабанда оружия.

Банда Фито тесно сотрудничала с мексиканским картелем "Синалоа", контролируя маршруты наркотрафика из Южной Америки в США.

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