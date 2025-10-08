$41.320.03
07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
В Эквадоре во время протестов совершено покушение на президента Даниэля Нобоа: глава государства не пострадал

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Во время протестов в Эквадоре совершено нападение на кортеж президента Даниэля Нобоа, его автомобиль получил пулевые повреждения. Глава государства не пострадал, правительство назвало инцидент покушением и обещает наказать виновных.

В Эквадоре во время протестов совершено покушение на президента Даниэля Нобоа: глава государства не пострадал

Во время масштабных протестов в Эквадоре произошло нападение на кортеж президента Даниэля Нобоа. Автомобиль главы государства получил пулевые повреждения, однако сам Нобоа не пострадал и продолжил выполнять свои обязанности. Правительство назвало инцидент покушением и пообещало наказать виновных. Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.

Детали

Правительство Эквадора подало официальную жалобу в прокуратуру относительно предполагаемого покушения на президента Даниэля Нобоа, которое произошло во время его визита в муниципалитет Эль-Тамбо в андской провинции Каньяр.

Как сообщила министр окружающей среды и энергетики Инес Мансано, во время прибытия президента к месту мероприятия группа из около 500 человек начала забрасывать камнями президентский кортеж, а на транспортном средстве, в котором находился Нобоа, обнаружены пулевые отверстия.

В Эквадоре вооруженные люди застрелили 12 человек на петушиных боях 20.04.25, 16:34 • 4011 просмотров

Несмотря на нападение, глава государства не пострадал – он принял участие в запланированном мероприятии и, по словам министра, продолжил работу в обычном режиме. Мансано подчеркнула, что инцидент будет тщательно расследован, а виновные "не останутся безнаказанными".

По предварительной информации, пятеро участников беспорядков уже задержаны. Им готовят обвинения в терроризме. Президентский секретариат по коммуникациям подтвердил, что автомобиль Нобоа сейчас проверяют криминалисты для установления обстоятельств нападения.

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 баллов: толчки ощутила Колумбия 25.04.25, 16:21 • 2942 просмотра

Инцидент с нападением произошел на шестнадцатый день протестов, организованных Конфедерацией коренных национальностей Эквадора (CONAIE) – самой влиятельной общественной организацией страны. Причиной массовых выступлений стала отмена правительством субсидий на дизельное топливо, что привело к повышению цены с 1,80 до 2,80 доллара за галлон.

Представители правительства заявляют, что к нападению не причастны коренные общины, а за атакой стоят преступные группировки, которые "провоцируют террористические действия".

В то же время CONAIE в своем заявлении в соцсети X осудила действия полиции и военных, обвинив власти в чрезмерном применении силы против протестующих. Организация также сообщила о пятерых "произвольно задержанных" активистах во время приезда президента в Эль-Тамбо.

Самый опасный беглец Эквадора задержан в подземном бункере - его сдала дочь28.06.25, 01:26 • 9598 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Эль-Паис
Эквадор