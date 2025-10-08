В Эквадоре во время протестов совершено покушение на президента Даниэля Нобоа: глава государства не пострадал

Во время масштабных протестов в Эквадоре произошло нападение на кортеж президента Даниэля Нобоа. Автомобиль главы государства получил пулевые повреждения, однако сам Нобоа не пострадал и продолжил выполнять свои обязанности. Правительство назвало инцидент покушением и пообещало наказать виновных. Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.

Детали

Правительство Эквадора подало официальную жалобу в прокуратуру относительно предполагаемого покушения на президента Даниэля Нобоа, которое произошло во время его визита в муниципалитет Эль-Тамбо в андской провинции Каньяр.

Как сообщила министр окружающей среды и энергетики Инес Мансано, во время прибытия президента к месту мероприятия группа из около 500 человек начала забрасывать камнями президентский кортеж, а на транспортном средстве, в котором находился Нобоа, обнаружены пулевые отверстия.

Несмотря на нападение, глава государства не пострадал – он принял участие в запланированном мероприятии и, по словам министра, продолжил работу в обычном режиме. Мансано подчеркнула, что инцидент будет тщательно расследован, а виновные "не останутся безнаказанными".

По предварительной информации, пятеро участников беспорядков уже задержаны. Им готовят обвинения в терроризме. Президентский секретариат по коммуникациям подтвердил, что автомобиль Нобоа сейчас проверяют криминалисты для установления обстоятельств нападения.

Инцидент с нападением произошел на шестнадцатый день протестов, организованных Конфедерацией коренных национальностей Эквадора (CONAIE) – самой влиятельной общественной организацией страны. Причиной массовых выступлений стала отмена правительством субсидий на дизельное топливо, что привело к повышению цены с 1,80 до 2,80 доллара за галлон.

Представители правительства заявляют, что к нападению не причастны коренные общины, а за атакой стоят преступные группировки, которые "провоцируют террористические действия".

В то же время CONAIE в своем заявлении в соцсети X осудила действия полиции и военных, обвинив власти в чрезмерном применении силы против протестующих. Организация также сообщила о пятерых "произвольно задержанных" активистах во время приезда президента в Эль-Тамбо.

