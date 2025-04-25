В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 баллов: толчки ощутила Колумбия

В пятницу, 25 апреля, в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера: его почувствовали и жители соседней Колумбии. Об этом сообщает в соцсети "Х" Институт геофизики Эквадора, передает УНН.

Детали

Жители нескольких городов Эквадора почувствовали сильные толчки в 06:44 по местному времени. Землетрясение произошло на глубине 30 км от поверхности.

Эпицентр землетрясения был расположен в 8,4 км от города Эсмеральдас, центре одноименной провинции Эсмеральдас на северо-западе Эквадора. Также землетрясение было зафиксировано в соседней с Эквадором Колумбии.

Национальная служба управления рисками Эквадора проводит оценку ущерба, нанесенного сильным землетрясением. По данным службы управления рисками, землетрясение ощущалось в 10 провинциях и 56 кантонах на национальном уровне.

Напомним

23 апреля, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его почувствовали в Стамбуле, Коджаэли, Ялове, Текирдазе, Бурсе и Сакарье. На некоторых зданиях появились трещины. Среди населения возникла паника.

Позже количество пострадавших от землетрясения в Турции достигло более 236 человек. Большинство травм возникли не из-за непосредственно землетрясения, а из-за падения и паники.