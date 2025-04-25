В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 баллов: толчки ощутила Колумбия

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях
Эксклюзив
11:13 • 11860 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

10:48 • 20800 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

09:10 • 26114 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 33115 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 67010 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 55639 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 89744 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 86097 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 98057 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 181264 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3.1м/с
27%
744 мм
Популярные новости

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб

25 апреля, 04:58 • 44477 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 39502 просмотра

Спецпосланник Трампа прибыл в москву на переговоры с путиным - росСМИ

25 апреля, 07:41 • 17053 просмотра

Страны ЕС не спешат с предложением Еврокомиссии по увеличению расходов на оборону - Euractiv

25 апреля, 08:04 • 21668 просмотра

В подмосковье подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф

09:29 • 10549 просмотра
публикации

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 67010 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 124104 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 289681 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 179423 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 223699 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стив Уиткофф

Кир Стармер

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 39525 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 37795 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 45183 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 76627 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 105794 просмотра
Актуальное

Евро

Шахед-136

Доллар США

Facebook

Калибр (семейство ракет)

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 баллов: толчки ощутила Колумбия

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В Эквадоре 25 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 6. Эпицентр находился возле города Эсмеральдас, толчки ощутили в 10 провинциях и в соседней Колумбии. Службы оценивают ущерб.

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 баллов: толчки ощутила Колумбия

В пятницу, 25 апреля, в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера: его почувствовали и жители соседней Колумбии. Об этом сообщает в соцсети "Х" Институт геофизики Эквадора, передает УНН.

Детали

Жители нескольких городов Эквадора почувствовали сильные толчки в 06:44 по местному времени. Землетрясение произошло на глубине 30 км от поверхности.

Эпицентр землетрясения был расположен в 8,4 км от города Эсмеральдас, центре одноименной провинции Эсмеральдас на северо-западе Эквадора. Также землетрясение было зафиксировано в соседней с Эквадором Колумбии.

Национальная служба управления рисками Эквадора проводит оценку ущерба, нанесенного сильным землетрясением. По данным службы управления рисками, землетрясение ощущалось в 10 провинциях и 56 кантонах на национальном уровне.

Напомним

23 апреля, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Его почувствовали в Стамбуле, Коджаэли, Ялове, Текирдазе, Бурсе и Сакарье. На некоторых зданиях появились трещины. Среди населения возникла паника.

Позже количество пострадавших от землетрясения в Турции достигло более 236 человек. Большинство травм возникли не из-за непосредственно землетрясения, а из-за падения и паники.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Колумбия
Турция
Эквадор
Brent
$66.22
Bitcoin
$94,446.00
S&P 500
$5,471.25
Tesla
$262.22
Газ TTF
$32.86
Золото
$3,291.70
Ethereum
$1,769.83