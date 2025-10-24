$41.900.14
Президент Эквадора Нобоа заявил о попытке отравления подаренными шоколадом и джемом

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Даниэль Нобоа утверждает, что его пытались отравить шоколадом и джемом с химическими веществами, которые он получил на публичном мероприятии. Это уже второй случай покушения на его жизнь на фоне антиправительственных протестов и роста преступности в стране.

Президент Эквадора Нобоа заявил о попытке отравления подаренными шоколадом и джемом

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что неизвестный пытался отравить его подаренными шоколадом и джемом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Подробности

По словам президента, шоколад и джем, в которые были добавлены химические вещества, были подарены ему во время публичного мероприятия. Он добавил, что наличие токсичных веществ в сладостях "не могло быть случайным", добавив, что его команда имеет доказательства в подтверждение его утверждений.

Это уже второй случай, когда администрация Нобоа заявляет о покушении на его жизнь на фоне антиправительственных протестов в Эквадоре и роста преступности.

Ранее правительство сообщало, что автомобиль Нобоа был обстрелян - в него также бросали камни протестующие.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ВМС уничтожили подводную лодку с фентанилом и другими наркотиками. Несколько наркоторговцев были переданы Эквадору и Колумбии.

Евгений Устименко

