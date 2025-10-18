ВМС США знищили підводний човен з наркотиками, що прямував до країни - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що американські ВМС знищили підводний човен з фентанілом та іншими наркотиками, який прямував до США. Двох наркотерористів було вбито, двох інших затримано та передано Еквадору та Колумбії.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, щопід його керівництвом американські Військово-морські сили знищили "дуже великий підводний човен", який перевозив заборонені наркотики і рухався до США відомим транзитним маршрутом наркоторгівлі. Двох членів екіпажу вдалося взяти в полон. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Глави Білого дому у соціальній мережі Truth Social.
Деталі
За словами Трампа, розвідка США підтвердила, що судно було завантажене "переважно фентанілом та іншими забороненими наркотиками". На борту перебувало четверо "відомих наркотерористів", двоє з яких були вбиті; двоє вижили і будуть повернені до країн їхнього походження - Еквадору та Колумбії - для затримання й судового переслідування.
Американський лідер також повідомив, що під час удару жоден військовослужбовець Збройних сил США не постраждав.
У дописі президент надав пряму оцінку загрози від судна і власні дії; зокрема він написав:
"Для мене було великою честю знищити дуже великий підводний човен, що перевозив наркотики і прямував до Сполучених Штатів добре відомим транзитним маршрутом наркоторгівлі…Щонайменше 25 000 американців загинули б, якби я дозволив цьому підводному човну вийти на берег…Жоден військовослужбовець Збройних сил США не постраждав під час цього удару. Під моїм керівництвом Сполучені Штати Америки не будуть миритися з наркотерористами, які торгують незаконними наркотиками на суші чи на морі", - зазначив Трамп.
Нагадаємо
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про удар по судну, яке було пов'язане з незаконними наркотерористичними мережами, неподалік від Венесуели.
