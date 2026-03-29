У Парижі затримали нових підозрюваних у спробі підриву Bank of America

У Франції поліція заарештувала ще двох людей у зв’язку з імовірною спробою встановити саморобний вибуховий пристрій біля паризького головного офісу Bank of America. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.

Як повідомили у поліції, один з затриманих заявив, що його завербували через додаток Snapchat для здійснення вибуху в обмін на суму в 600 євро (692 долари). Його заарештували в той момент, коли він збирався підпалити пристрій за допомогою запальнички.

Ще одне джерело в поліції повідомило ЗМІ, що під час встановлення вибухового пристрою інший підозрюваний відступив назад, очевидно, щоб зняти фото або відео злочину на свій мобільний телефон.

Представник Bank of America, штаб-квартира якого в США розташована в Шарлотті, штат Північна Кароліна, повідомив журналістам, що вони знають про ситуацію і перебувають у контакті з французькою владою.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нунез оцінив оперативність дій поліцейських, враховуючи "поточну міжнародну ситуацію".

У ніч на суботу 28 березня поліція Франції запобігла ймовірному вибуху біля будівлі американського банку Bank of America в Парижі. Підозрюваного затримали в момент, коли він, за даними слідства, готувався привести в дію саморобний вибуховий пристрій.