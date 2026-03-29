В Париже задержаны новые подозреваемые в попытке подрыва Bank of America

Во Франции полиция арестовала еще двух человек в связи с предполагаемой попыткой установить самодельное взрывное устройство возле парижского главного офиса Bank of America. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Как сообщили в полиции, один из задержанных заявил, что его завербовали через приложение Snapchat для осуществления взрыва в обмен на сумму в 600 евро (692 доллара). Его арестовали в тот момент, когда он собирался поджечь устройство с помощью зажигалки.

Еще один источник в полиции сообщил СМИ, что во время установки взрывного устройства другой подозреваемый отступил назад, очевидно, чтобы снять фото или видео преступления на свой мобильный телефон.

Представитель Bank of America, штаб-квартира которого в США расположена в Шарлотте, штат Северная Каролина, сообщил журналистам, что они знают о ситуации и находятся в контакте с французскими властями.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нунез оценил оперативность действий полицейских, учитывая "текущую международную ситуацию".

В ночь на субботу 28 марта полиция Франции предотвратила вероятный взрыв возле здания американского банка Bank of America в Париже. Подозреваемого задержали в момент, когда он, по данным следствия, готовился привести в действие самодельное взрывное устройство.