Ліхтенштейн скасував перевагу чоловіків у спадкуванні престолу

Ліхтенштейн, крихітне князівство між Швейцарією та Австрією, скасувало пріоритет спадкоємців чоловічої статі на престол. Тепер займати його можуть і первістки жіночої статі. Про це повідомляє France 24, інформує УНН.

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Зазначається, що декларацію було проголошено в національний день невеликої країни, загальна площа якої приблизно дорівнює розміру міст Брюсселя чи Вашингтона.

Порядок спадкування змінюється з первородства по чоловічій лінії на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому первісток, незалежно від статі, стане спадкоємцем престолу, а згодом - принцесою або принцом Ліхтенштейну - йдеться у заяві князівства.

Видання вказує, що Ліхтенштейн є конституційною монархією. Принц Ганс-Адам II є главою держави з 1989 року, хоча його син Алоїс, спадковий принц і регент, з 2004 року виконує більшість офіційних обов'язків.

Цією зміною в законодавстві ми хочемо забезпечити, щоб і князівство Ліхтенштейн, і князівський дім очолювала людина, найбільш підготовлена до цієї відповідальності - заявив Алоїс.

ЗМІ додає, що Алоїс та його дружина Софія, спадкова принцеса, мають чотирьох дітей, старший з яких, Йозеф Венцель Максиміліан Марія, народився в 1995 році.

Довідково

Будучи родом із Нижньої Австрії, князі Ліхтенштейна придбали графство Вадуц та лордство Шелленберг у 1699 та 1712 роках відповідно. В 1719 ці дві території були об'єднані і отримали статус імперського князівства.

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