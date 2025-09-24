$41.380.13
19:19 • 7610 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 12947 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 13824 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 15911 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 35476 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 23663 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 54888 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40925 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38302 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51011 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09 • 35476 перегляди
Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну гуманітарну допомогу та загрози від рф

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Вони обговорили продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози від росії, включаючи порушення повітряного простору країн НАТО.

Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну гуманітарну допомогу та загрози від рф

У вівторок, 23 вересня Президент України Володимир Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну Алоїзом продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози від росії. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Сьогодні вперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Поговорили про продовження гуманітарної допомоги Україні. Дякую за всю допомогу для нашої країни  

- йдеться у дописі Президента України.

За його словами, під час зустрічі обговорили й загрози від росії, зокрема порушення повітряного простору країн НАТО, та важливість тиску на рф, щоб закінчити війну та унеможливити поширення її агресії на інші країни Європи.

"Принц відзначив хоробрість українців і сказав важливі слова: Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Цінуємо таку солідарність із нашим народом", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою для участі у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили досягнення справедливого миру, торговельно-економічну співпрацю та участь казахстанських компаній у відновленні України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою для обговорення економічної підтримки та використання заморожених російських активів. Сторони також обговорили нову програму МВФ для підвищення стійкості української економіки та порушення росією повітряного простору країн НАТО.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, обговоривши мир, релігійну свободу та майбутнє української церкви. Зеленський поінформував про захист релігійної свободи, співпрацю з американськими партнерами та запросив Патріарха відвідати Україну.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом, обговоривши ситуацію на фронті та результати контрнаступу біля Добропілля й Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема угод щодо дронів та закупівлі американської зброї.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, обговоривши дипломатичну роботу для досягнення миру та готовність Швейцарії прийняти зустріч лідерів з рф. Сторони також відзначили розширення агресії рф та обговорили культурний проєкт і продовольчу безпеку.

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом. Під час зустрічі з Президентом України американський лідер підкреслив значення боротьби українського народу проти російської агресії та назвав главу держави хоробрим чоловіком, який продовжує чинити "пекельний опір".

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Міжнародний валютний фонд
Генеральна Асамблея ООН
Кіт Келлог
благодійність
НАТО
Швейцарія
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Казахстан