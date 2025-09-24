Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну гуманітарну допомогу та загрози від рф

У вівторок, 23 вересня Президент України Володимир Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну Алоїзом продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози від росії. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Сьогодні вперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Поговорили про продовження гуманітарної допомоги Україні. Дякую за всю допомогу для нашої країни - йдеться у дописі Президента України.

За його словами, під час зустрічі обговорили й загрози від росії, зокрема порушення повітряного простору країн НАТО, та важливість тиску на рф, щоб закінчити війну та унеможливити поширення її агресії на інші країни Європи.

"Принц відзначив хоробрість українців і сказав важливі слова: Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Цінуємо таку солідарність із нашим народом", - додав Володимир Зеленський.

