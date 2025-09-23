$41.380.13
"Він хоробрий чоловік і чинить пекельний опір": Трамп про Зеленського

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським відзначив боротьбу українського народу проти російської агресії. Він назвав Зеленського "хоробрим чоловіком", який чинить "пекельний опір".

"Він хоробрий чоловік і чинить пекельний опір": Трамп про Зеленського

Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп підкреслив значення боротьби українського народу проти російської агресії та назвав главу держави хоробрим чоловіком, який продовжує чинити "пекельний опір". Про це він заявив під час зустрічі із Президентом України, передає УНН.

Деталі

Він хоробрий чоловік, і він чинить пекельний опір... у нас сьогодні заплановано близько 30 зустрічей... але ця важлива - і ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку чинить Україна

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вирушив на двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна