"Він хоробрий чоловік і чинить пекельний опір": Трамп про Зеленського

Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп підкреслив значення боротьби українського народу проти російської агресії та назвав главу держави хоробрим чоловіком, який продовжує чинити "пекельний опір". Про це він заявив під час зустрічі із Президентом України, передає УНН.

Він хоробрий чоловік, і він чинить пекельний опір... у нас сьогодні заплановано близько 30 зустрічей... але ця важлива - і ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку чинить Україна