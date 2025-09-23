$41.380.13
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
"Он храбрый человек и оказывает адское сопротивление": Трамп о Зеленском

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским отметил борьбу украинского народа против российской агрессии. Он назвал Зеленского "храбрым человеком", который оказывает "адское сопротивление".

"Он храбрый человек и оказывает адское сопротивление": Трамп о Зеленском

Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп подчеркнул значение борьбы украинского народа против российской агрессии и назвал главу государства храбрым человеком, который продолжает оказывать "адское сопротивление". Об этом он заявил во время встречи с Президентом Украины, передает УНН.

Детали

Он храбрый человек, и он оказывает адское сопротивление... у нас сегодня запланировано около 30 встреч... но эта важна - и мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина

- сказал Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Алена Уткина

