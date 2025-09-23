"Он храбрый человек и оказывает адское сопротивление": Трамп о Зеленском
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским отметил борьбу украинского народа против российской агрессии. Он назвал Зеленского "храбрым человеком", который оказывает "адское сопротивление".
Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп подчеркнул значение борьбы украинского народа против российской агрессии и назвал главу государства храбрым человеком, который продолжает оказывать "адское сопротивление". Об этом он заявил во время встречи с Президентом Украины, передает УНН.
Детали
Он храбрый человек, и он оказывает адское сопротивление... у нас сегодня запланировано около 30 встреч... но эта важна - и мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отправился на двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.