Зеленський вирушив на двосторонню зустріч з Трампом - журналіст

Президент України Володимир Зеленський вирушив на двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондент DW Михайло Комадовський, передає УНН.

Трамп разом із першою леді прибули до штаб-квартири ООН

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. Очікується виступ близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів.

Також УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.