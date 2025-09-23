$41.380.13
Зеленський вирушив на двосторонню зустріч з Трампом - журналіст

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вирушив на двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбувається на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зеленський вирушив на двосторонню зустріч з Трампом - журналіст

Президент України Володимир Зеленський вирушив на двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондент DW Михайло Комадовський, передає УНН.

Трамп разом із першою леді прибули до штаб-квартири ООН23.09.25, 17:07 • 1706 переглядiв

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. Очікується виступ близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів.

Також УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.  

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна