Зеленский отправился на двустороннюю встречу с Трампом – журналист
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отправился на двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча проходит на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 29 сентября. Ожидается выступление около сотни президентов и более 40 премьер-министров.
Также УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.