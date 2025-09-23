Трамп вместе с первой леди прибыли в штаб-квартиру ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибывают в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке перед его речью, которая должна начаться в скором времени

В Белом доме сообщили, что президент Трамп вскоре выйдет на сцену Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Это будет одна из его крупнейших речей по внешней политике. Мир увидит, как выглядит американская сила. Глобалисты будут начеку