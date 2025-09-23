$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 2672 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 12515 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 11504 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 35974 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 32238 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32883 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47562 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48252 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44374 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69530 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Трамп вместе с первой леди прибыли в штаб-квартиру ООН

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в штаб-квартиру ООН. Они примут участие в мероприятиях организации.

Трамп вместе с первой леди прибыли в штаб-квартиру ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибывают в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке перед его речью, которая должна начаться в скором времени

- говорится в сообщении.

В Белом доме сообщили, что президент Трамп вскоре выйдет на сцену Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Это будет одна из его крупнейших речей по внешней политике. Мир увидит, как выглядит американская сила. Глобалисты будут начеку

- отметили в Белом доме.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 29 сентября. Ожидается выступление около сотни президентов и более 40 премьер-министров.

Также УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп