Трамп вместе с первой леди прибыли в штаб-квартиру ООН
Киев • УНН
Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в штаб-квартиру ООН. Они примут участие в мероприятиях организации.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибывают в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке перед его речью, которая должна начаться в скором времени
В Белом доме сообщили, что президент Трамп вскоре выйдет на сцену Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Это будет одна из его крупнейших речей по внешней политике. Мир увидит, как выглядит американская сила. Глобалисты будут начеку
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 29 сентября. Ожидается выступление около сотни президентов и более 40 премьер-министров.
Также УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.