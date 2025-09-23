Трамп разом із першою леді прибули до штаб-квартири ООН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибули до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп прибувають до Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку перед його промовою, яка має розпочатися незабаром - йдеться у повідомленні.

У Білому домі повідомили, що президент Трамп незабаром вийде на сцену Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Це буде одна з його найбільших промов щодо зовнішньої політики. Світ побачить, як виглядає американська сила. Глобалісти будуть напоготові - зазначили у Білому домі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. Очікується виступ близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів.

Також УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.