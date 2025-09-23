$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 2072 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 11596 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 11040 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 35081 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 31676 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 32603 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 47308 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48081 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44262 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69353 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Трамп разом із першою леді прибули до штаб-квартири ООН

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до штаб-квартири ООН. Вони візьмуть участь у заходах організації.

Трамп разом із першою леді прибули до штаб-квартири ООН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибули до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп прибувають до Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку перед його промовою, яка має розпочатися незабаром

- йдеться у повідомленні.

У Білому домі повідомили, що президент Трамп незабаром вийде на сцену Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Це буде одна з його найбільших промов щодо зовнішньої політики. Світ побачить, як виглядає американська сила. Глобалісти будуть напоготові

- зазначили у Білому домі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. Очікується виступ близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів.

Також УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.  

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп