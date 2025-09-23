Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм: обговорювали мир, свободу та майбутнє української церкви
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, обговоривши мир, релігійну свободу та майбутнє української церкви. Зеленський поінформував про захист релігійної свободи, співпрацю з американськими партнерами та запросив Патріарха відвідати Україну.
Деталі
Глава держави поінформував Його Всесвятість про кроки України у сфері захисту релігійної свободи, а також поділився деталями співпраці з американськими партнерами. Окремо Зеленський запросив Патріарха Варфоломія відвідати Україну.
Дякую Вселенському Патріарху за підтримку, солідарність, адвокацію інтересів України, постійні молитви за всіх українців та засудження дій РПЦ, яка благословила вбивства українців
