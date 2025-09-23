$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 16289 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 24421 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 29318 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 42625 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 56098 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 53469 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27992 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 50339 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25071 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм: обговорювали мир, свободу та майбутнє української церкви

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, обговоривши мир, релігійну свободу та майбутнє української церкви. Зеленський поінформував про захист релігійної свободи, співпрацю з американськими партнерами та запросив Патріарха відвідати Україну.

Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм: обговорювали мир, свободу та майбутнє української церкви

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, під час якої обговорив питання миру, релігійної свободи та майбутнє української церкви. Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Глава держави поінформував Його Всесвятість про кроки України у сфері захисту релігійної свободи, а також поділився деталями співпраці з американськими партнерами. Окремо Зеленський запросив Патріарха Варфоломія відвідати Україну.

Дякую Вселенському Патріарху за підтримку, солідарність, адвокацію інтересів України, постійні молитви за всіх українців та засудження дій РПЦ, яка благословила вбивства українців

- зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили досягнення справедливого миру, торговельно-економічну співпрацю та участь казахстанських компаній у відновленні України.

Також Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою для обговорення економічної підтримки та використання заморожених російських активів.

Вероніка Марченко

