Візит Зеленського до Нью-Йорка: Андрій Єрмак оприлюднив план поїздки президента України

У вівторок, 23 вересня, відбудеться зустріч президентів України та США, а також саміт Коаліції з повернення викрадених росією дітей під співголовуванням Володимира Зеленського та прем’єра Канади за участі перших леді. Про це інформує керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

За словами Андрія Єрмака, упродовж тижня Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, серед яких президент США Дональд Трамп.

Разом з Президентом та Першою леді України, разом з командою прибули в Сполучені Штати Попереду особливий дипломатичний тиждень – щонайменше десятки зустрічей різного рівня як у Президента, так і у команди. Вівторок – зустріч президентів України та США, вже готуємось до розмови