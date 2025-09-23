Візит Зеленського до Нью-Йорка: Андрій Єрмак оприлюднив план поїздки президента України
Київ • УНН
23 вересня відбудеться зустріч президентів України та США, а також саміт Коаліції з повернення викрадених росією дітей. Володимир Зеленський та прем’єр Канади співголовуватимуть на саміті за участі перших леді.
У вівторок, 23 вересня, відбудеться зустріч президентів України та США, а також саміт Коаліції з повернення викрадених росією дітей під співголовуванням Володимира Зеленського та прем’єра Канади за участі перших леді. Про це інформує керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
За словами Андрія Єрмака, упродовж тижня Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, серед яких президент США Дональд Трамп.
Разом з Президентом та Першою леді України, разом з командою прибули в Сполучені Штати Попереду особливий дипломатичний тиждень – щонайменше десятки зустрічей різного рівня як у Президента, так і у команди. Вівторок – зустріч президентів України та США, вже готуємось до розмови
Андрій Єрмак повідомив, що також у вівторок відбудеться саміт на рівні лідерів нашої Коаліції з повернення дітей, які були викрадені росією.
Президент Зеленський та премʼєр-міністр Канади спільно головуватимуть на саміті, перші леді наших країн також братимуть участь, і це дає спеціальну гуманітарну силу нашій спільній роботі
Більше 40 учасників буде на коаліції.
Окремо сьогодні також відбудеться зустріч з генералом Келлогом
"Середа – виступ України на Генеральній асамблеї ООН та саміт нашої Кримської платформи, цього разу в НЙ, на глобальному майданчику, щоб залучити глобальний вплив", - зауважив Андрій Єрмак.
Зазначається, що серед завдань: зберегти й посилити санкції проти росії, залучити нову підтримку для України, зміцнити нашу дипломатію, дати більший імпульс роботі для повернення українців з російського полону та викрадених дітей, а також прискорити реалізацію гарантій безпеки для України.
"Обовʼязково має бути результат", - резюмував керівник Офісу Президента України.
Нагадаємо
У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили досягнення справедливого миру, торговельно-економічну співпрацю та участь казахстанських компаній у відновленні України.