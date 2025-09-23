Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим: про що говорили
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили досягнення справедливого миру, торговельно-економічну співпрацю та участь казахстанських компаній у відновленні України.
Зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання – досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки
Сторони детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів для завершення війни та зупинки вбивств.
"Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України", - написав Володимир Зеленський.
"Дякую Казахстану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - додав Президент України.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.
