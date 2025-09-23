$41.250.00
Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим: про що говорили

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили досягнення справедливого миру, торговельно-економічну співпрацю та участь казахстанських компаній у відновленні України.

Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського

Зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання – досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки

- йдеться у дописі Президента України.

Сторони детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів для завершення війни та зупинки вбивств.

"Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України", - написав Володимир Зеленський.

"Дякую Казахстану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - додав Президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.  

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії посилення ППО України23.09.25, 00:55 • 262 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Генеральна Асамблея ООН
Нью-Йорк
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Казахстан