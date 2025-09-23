Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили достижение справедливого мира, торгово-экономическое сотрудничество и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.
Встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сейчас ключевая задача – достижение справедливого и прочного мира, с надежными гарантиями безопасности
Стороны подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров для завершения войны и прекращения убийств.
"Отдельно коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества, заинтересованности казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины", - написал Владимир Зеленский.
"Благодарю Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил Президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.
