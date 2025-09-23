$41.250.00
Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: о чем говорили

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили достижение справедливого мира, торгово-экономическое сотрудничество и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского

Встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сейчас ключевая задача – достижение справедливого и прочного мира, с надежными гарантиями безопасности

- говорится в сообщении Президента Украины.

Стороны подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров для завершения войны и прекращения убийств.

"Отдельно коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества, заинтересованности казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины", - написал Владимир Зеленский.

"Благодарю Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил Президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.  

Вита Зеленецкая

