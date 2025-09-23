$41.250.00
Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании усиление ПВО Украины

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили укрепление ПВО накануне зимы и координацию поддержки со стороны союзников.

Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, поблагодарив за поддержку. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы государства в соцсетях.

Связался с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Очень ценю твою поддержку, Кир

- отмечает Президент.

Зеленский подчеркнул важность укрепления ПВО в преддверии зимы. Стороны обсудили меры по повышению его эффективности и координацию поддержки со стороны союзников для обеспечения безопасности украинского населения.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.

Вероника Марченко

