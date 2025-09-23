Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании усиление ПВО Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили укрепление ПВО накануне зимы и координацию поддержки со стороны союзников.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, поблагодарив за поддержку. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы государства в соцсетях.
Связался с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Очень ценю твою поддержку, Кир
Зеленский подчеркнул важность укрепления ПВО в преддверии зимы. Стороны обсудили меры по повышению его эффективности и координацию поддержки со стороны союзников для обеспечения безопасности украинского населения.
