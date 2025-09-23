$41.250.00
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії посилення ППО України

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили зміцнення ППО напередодні зими та координацію підтримки з боку союзників.

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, подякувавши за підтримку. Про це пише УНН із посиланням на допис глави держави в соцмережах.

Сконтактував із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже ціную твою підтримку, Кіре

- зазначає Президент.

Зеленський наголосив на важливості зміцнення ППО напередодні зими. Сторони обговорили заходи щодо підвищення його ефективності та координацію підтримки з боку союзників для забезпечення безпеки українського населення.

Нагадаємо

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Організація Об'єднаних Націй
Нью-Йорк
Велика Британія
Володимир Зеленський