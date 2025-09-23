Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії посилення ППО України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили зміцнення ППО напередодні зими та координацію підтримки з боку союзників.
Сконтактував із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже ціную твою підтримку, Кіре
Зеленський наголосив на важливості зміцнення ППО напередодні зими. Сторони обговорили заходи щодо підвищення його ефективності та координацію підтримки з боку союзників для забезпечення безпеки українського населення.
