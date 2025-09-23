$41.250.00
20:12 • 5992 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 16243 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 24380 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 29288 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 42591 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 56082 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53454 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27989 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50331 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25070 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзивы
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 39918 просмотра
Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем: обсуждали мир, свободу и будущее украинской церкви

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, обсудив мир, религиозную свободу и будущее украинской церкви. Зеленский проинформировал о защите религиозной свободы, сотрудничестве с американскими партнерами и пригласил Патриарха посетить Украину.

Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем: обсуждали мир, свободу и будущее украинской церкви

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, во время которой обсудил вопросы мира, религиозной свободы и будущее украинской церкви. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

Подробности

Глава государства проинформировал Его Святейшество о шагах Украины в сфере защиты религиозной свободы, а также поделился деталями сотрудничества с американскими партнерами. Отдельно Зеленский пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину.

Благодарю Вселенского Патриарха за поддержку, солидарность, адвокацию интересов Украины, постоянные молитвы за всех украинцев и осуждение действий РПЦ, которая благословила убийства украинцев

- отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили достижение справедливого мира, торгово-экономическое сотрудничество и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Также Зеленский встретился в Нью-Йорке с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой для обсуждения экономической поддержки и использования замороженных российских активов.

Вероника Марченко

ОбществоПолитика
Международный валютный фонд
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Украина
Казахстан