Зеленский встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем: обсуждали мир, свободу и будущее украинской церкви
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, во время которой обсудил вопросы мира, религиозной свободы и будущее украинской церкви. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.
Подробности
Глава государства проинформировал Его Святейшество о шагах Украины в сфере защиты религиозной свободы, а также поделился деталями сотрудничества с американскими партнерами. Отдельно Зеленский пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину.
Благодарю Вселенского Патриарха за поддержку, солидарность, адвокацию интересов Украины, постоянные молитвы за всех украинцев и осуждение действий РПЦ, которая благословила убийства украинцев
Напомним
