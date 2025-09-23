Зеленський обговорив із МВФ використання заморожених російських активів та нові програми підтримки України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою для обговорення економічної підтримки та використання заморожених російських активів. Сторони також обговорили нову програму МВФ для підвищення стійкості української економіки та порушення росією повітряного простору країн НАТО.
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, обговоривши економічну підтримку та можливості використання заморожених російських активів. Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Під час зустрічі сторони обговорили всі можливі формати співпраці, зокрема нову програму МВФ, спрямовану на підвищення стійкості української економіки в найближчі роки. Президент та директорка фонду домовилися про подальшу тісну координацію дій між урядом України та МВФ.
Окрему увагу приділили останнім порушенням росією повітряного простору країн НАТО, зокрема інциденту 22 вересня в Копенгагені. Сторони обговорили необхідність рішучої реакції союзників, щоб зупинити подібні провокації.
Дякую особисто Крісталіні Георгієвій за її увагу до України та Міжнародному валютному фонду - за програми, які допомагають посилювати нашу економіку
Нагадаємо
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.
Візит Зеленського до Нью-Йорка: Андрій Єрмак оприлюднив план поїздки президента України23.09.25, 03:26 • 224 перегляди