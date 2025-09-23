Зеленский обсудил с МВФ использование замороженных российских активов и новые программы поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив экономическую поддержку и возможности использования замороженных российских активов. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.
В ходе встречи стороны обсудили все возможные форматы сотрудничества, в частности новую программу МВФ, направленную на повышение устойчивости украинской экономики в ближайшие годы. Президент и директор фонда договорились о дальнейшем тесном координировании действий между правительством Украины и МВФ.
Отдельное внимание уделили последним нарушениям россией воздушного пространства стран НАТО, в частности инциденту 22 сентября в Копенгагене. Стороны обсудили необходимость решительной реакции союзников, чтобы остановить подобные провокации.
Благодарю лично Кристалину Георгиеву за ее внимание к Украине и Международный валютный фонд - за программы, которые помогают усиливать нашу экономику
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.
