Зеленский обсудил с МВФ использование замороженных российских активов и новые программы поддержки Украины

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 5668 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 15674 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 23918 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 28843 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 42076 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 55795 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53197 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27897 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50154 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24999 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
60%
752мм
Популярные новости
Послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетили оккупированный Крым. В МИД обвинили африканских дипломатов в лицемерии22 сентября, 16:37 • 3944 просмотра
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении22 сентября, 17:16 • 6046 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду22 сентября, 17:57 • 10029 просмотра
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе22 сентября, 18:33 • 7214 просмотра
В столице рф самолет пронесся экстремально низко над домами на фоне угрозы атак дроновVideo19:33 • 4010 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 39677 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 42074 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 55793 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53196 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 50154 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Израиль
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Канада
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 39677 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 21149 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 37646 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 88212 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 110753 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Бильд
Хранитель
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury

Зеленский обсудил с МВФ использование замороженных российских активов и новые программы поддержки Украины

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой для обсуждения экономической поддержки и использования замороженных российских активов. Стороны также обсудили новую программу МВФ для повышения устойчивости украинской экономики и нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО.

Зеленский обсудил с МВФ использование замороженных российских активов и новые программы поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив экономическую поддержку и возможности использования замороженных российских активов. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

Подробности

В ходе встречи стороны обсудили все возможные форматы сотрудничества, в частности новую программу МВФ, направленную на повышение устойчивости украинской экономики в ближайшие годы. Президент и директор фонда договорились о дальнейшем тесном координировании действий между правительством Украины и МВФ.

Отдельное внимание уделили последним нарушениям россией воздушного пространства стран НАТО, в частности инциденту 22 сентября в Копенгагене. Стороны обсудили необходимость решительной реакции союзников, чтобы остановить подобные провокации.

Благодарю лично Кристалину Георгиеву за ее внимание к Украине и Международный валютный фонд - за программы, которые помогают усиливать нашу экономику

- отметил Президент.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.

Визит Зеленского в Нью-Йорк: Андрей Ермак обнародовал план поездки президента Украины23.09.25, 03:26 • 210 просмотров

Вероника Марченко

ЭкономикаПолитика
Международный валютный фонд
НАТО
Копенгаген
Нью-Йорк
Владимир Зеленский