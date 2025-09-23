$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Президент України зустрівся зі спецпредставником Трампа: обговорили ситуацію на фронті, закупівлю американської зброї

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом, обговоривши ситуацію на фронті та результати контрнаступу біля Добропілля й Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема угод щодо дронів та закупівлі американської зброї.

Президент України зустрівся зі спецпредставником Трампа: обговорили ситуацію на фронті, закупівлю американської зброї

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки генералом Кітом Келлогом. Сторони обговорили ситуацію на фронті, а також розвиток співпраці України та США. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Провів зустріч зі спеціальним представником Президента США генералом Кітом Келлогом. Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська

- йдеться у дописі Президента України. 

За словами Володимира Зеленського, також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США.

"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та Президенту США Дональду Трампу – за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств", - резюмував український лідер.

Нагадаємо

У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.    

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили досягнення справедливого миру, торговельно-економічну співпрацю та участь казахстанських компаній у відновленні України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою для обговорення економічної підтримки та використання заморожених російських активів. Сторони також обговорили нову програму МВФ для підвищення стійкості української економіки та порушення росією повітряного простору країн НАТО.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, обговоривши мир, релігійну свободу та майбутнє української церкви. Зеленський поінформував про захист релігійної свободи, співпрацю з американськими партнерами та запросив Патріарха відвідати Україну.

Віта Зеленецька

