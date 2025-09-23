Президент Украины встретился со спецпредставителем Трампа: обсудили ситуацию на фронте, закупку американского оружия

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 6412 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 16938 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 24902 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 29756 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 43164 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 56408 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53724 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28081 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50562 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25136 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
59%
752мм
Популярные новости
Послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетили оккупированный Крым. В МИД обвинили африканских дипломатов в лицемерии22 сентября, 16:37 • 4602 просмотра
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении22 сентября, 17:16 • 6744 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду22 сентября, 17:57 • 10402 просмотра
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе22 сентября, 18:33 • 7910 просмотра
В столице рф самолет пронесся экстремально низко над домами на фоне угрозы атак дроновVideo22 сентября, 19:33 • 4728 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 40252 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 43165 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 56408 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53724 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 50562 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Радослав Сикорский
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Канада
Израиль
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 40252 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 21391 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 37863 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 88454 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 110966 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Фокс Ньюс
Бильд
Хранитель
MIM-104 Patriot

Президент Украины встретился со спецпредставителем Трампа: обсудили ситуацию на фронте, закупку американского оружия

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, обсудив ситуацию на фронте и результаты контрнаступления у Доброполья и Покровска. Также затронули развитие сотрудничества Украины и США, в частности соглашения по дронам и закупке американского оружия.

Президент Украины встретился со спецпредставителем Трампа: обсудили ситуацию на фронте, закупку американского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки генералом Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а также развитие сотрудничества Украины и США. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Провел встречу со специальным представителем Президента США генералом Китом Келлогом. Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска

- говорится в сообщении Президента Украины.

По словам Владимира Зеленского, также затронули развитие сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США.

"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и Президенту США Дональду Трампу – за усилия для окончания войны и прекращения убийств", - резюмировал украинский лидер.

Напомним

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили достижение справедливого мира, торгово-экономическое сотрудничество и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой для обсуждения экономической поддержки и использования замороженных российских активов. Стороны также обсудили новую программу МВФ для повышения устойчивости украинской экономики и нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, обсудив мир, религиозную свободу и будущее украинской церкви. Зеленский проинформировал о защите религиозной свободы, сотрудничестве с американскими партнерами и пригласил Патриарха посетить Украину.

Визит Зеленского в Нью-Йорк: Андрей Ермак обнародовал план поездки президента Украины23.09.25, 02:26 • 406 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Международный валютный фонд
НАТО
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Казахстан