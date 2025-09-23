Президент Украины встретился со спецпредставителем Трампа: обсудили ситуацию на фронте, закупку американского оружия
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, обсудив ситуацию на фронте и результаты контрнаступления у Доброполья и Покровска. Также затронули развитие сотрудничества Украины и США, в частности соглашения по дронам и закупке американского оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки генералом Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на фронте, а также развитие сотрудничества Украины и США. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
Провел встречу со специальным представителем Президента США генералом Китом Келлогом. Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска
По словам Владимира Зеленского, также затронули развитие сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США.
"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и Президенту США Дональду Трампу – за усилия для окончания войны и прекращения убийств", - резюмировал украинский лидер.
