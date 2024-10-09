Повені в Нігері забрали життя 339 людей, понад 1,1 млн переміщених осіб

Повені, спричинені інтенсивними дощами, призвели до 339 смертей і переміщення понад 1,1 мільйона людей у ​​Нігері з червня, а також завдали руйнівної шкоди критично важливим ресурсам, культурним об'єктам та школам країни Сахеля, пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Станом на 23 вересня від повеней у Нігері постраждало понад 1,1 мільйона людей, 339 людей загинули та ще 383 отримали поранення, повідомило державне інформаційне агентство ANP у вівторок із посиланням на агентство цивільної оборони країни.

Міністр внутрішніх справ Нігеру минулого місяця заявляв, що щонайменше 273 особи загинули та понад 700 тисяч постраждали, на тлі того, як екстремальні погодні умови обрушилися на країну Сахеля.

Постраждали райони по всій країні, включаючи столицю Ніамей, де загинуло дев'ятеро людей.

Повені також призвели до "великих втрат" обладнання, худоби та продовольства.

Історичну мечеть у другому за величиною місті мусульманської країни Зіндері, побудовану в середині XIX століття, було зруйновано.

За даними національного метеорологічного агентства, у деяких районах країни було зафіксовано на 200 відсотків більше опадів, ніж у попередні роки.

Через збитки школам та кількості переміщених сімей уряд переніс початок навчального року на кінець жовтня.

Повені в Нігері відклали початок нового навчального року

Доповнення

Зазвичай сезон дощів у Нігері, що триває з червня по вересень, часто призводить до важких наслідків: у 2022 році загинуло 195 осіб.

Учені давно попереджали, що зміна клімату, викликана викидами викопного палива, робить екстремальні погодні явища, такі як повені, більш частими, інтенсивними та тривалими.

Деякі частини Сахари затопило водою